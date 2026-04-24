Vamos a seguir trabajando para que haya mayor percepción de seguridad en el país: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el Gobierno de México continuará trabajando para reducir los delitos y que exista una mayor percepción de seguridad en el país, después de que la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que hubo una disminución de 63.8 por ciento en diciembre de 2025 a 61.5 por ciento en marzo de este año.
“Lo importante aquí es que hubo un ligero incremento y hoy tenemos la noticia de que la encuesta establece que viene a la baja y vamos a seguir trabajando en todas las áreas y en coordinación con los presidentes municipales y los gobiernos de los estados, obviamente para disminuir delitos, y lo segundo para que haya una mayor percepción de seguridad en el país”, comentó desde la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.
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