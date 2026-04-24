Vamos a seguir trabajando para que haya mayor percepción de seguridad en el país: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el Gobierno de México continuará trabajando para reducir los delitos y que exista una mayor percepción de seguridad en el país, después de que la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que hubo una disminución de 63.8 por ciento en diciembre de 2025 a 61.5 por ciento en marzo de este año.

“Lo importante aquí es que hubo un ligero incremento y hoy tenemos la noticia de que la encuesta establece que viene a la baja y vamos a seguir trabajando en todas las áreas y en coordinación con los presidentes municipales y los gobiernos de los estados, obviamente para disminuir delitos, y lo segundo para que haya una mayor percepción de seguridad en el país”, comentó desde la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana #ENSU, en marzo 2026, 61.5% de las personas de 18 años y más, residentes en 91 áreas urbanas de interés, consideró que era inseguro vivir en su ciudad:



🚺 67.2%

🚹 54.6%



Las ciudades con mayor percepción de… pic.twitter.com/1H3F6QwN6H — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) April 24, 2026

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FGR