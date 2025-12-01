Finabien se mantiene como mejor remesadora, afirma Profeco en Mañanera

Iván Escalante, titular de Profeco, en la Mañanera de Sheinbaum.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) apuntó que Financiera para el Bienestar se mantiene como la mejor remesadora para el envío de dinero que hacen los mexicanos en el extranjero a sus familias.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el titular Iván Escalante detalló que por cada 400 dólares, esta remesadora ofrece siete mil 491 dólares; en segundo lugar se encuentra Pangea Money Transfer, con un cambio de siete mil 487.

Informe oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

En otro punto, el organismo halló ofertas falsas realizadas por tiendas departamentales durante los cinco días del Buen Fin llevado a cabo este 2025.

Al exponer un breve balance de esta estrategia comercial, que se ha realizado durante los últimos 15 años, el procurador Iván Escalante comentó que se encontraron malas prácticas, como simulación de ofertas en ventas de artículos como pantallas, estufas y refrigeradores, a cuyo precio simularon descuentos para crecer los costos a los que se ofertaron.

A pesar de esto, afirmó que sí se encontraron ofertas reales que sí ofrecieron descuentos válidos para comercializar artículos a mejor precio.

Al presentar la nueva edición de la Revista del Consumidor, destacó que se incluyeron dos estudios de calidad, uno de reguladores y otro sobre quesos.

Con la llegada de las celebraciones navideñas, comentó que se ofrecen consejos para el cuidado de las finanzas personales para reducir los gastos.

