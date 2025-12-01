México y Singapur firman entendimiento para ampliar relación comercial

México y Singapur suscribieron dos entendimientos con los que se buscará ampliar las relaciones comerciales, culturales, diplomáticas y otros rubros entre ambas naciones, las cuales han crecido por arriba del 50 por ciento en el último año.

Este lunes por la mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional a su homólogo singapurense Tharman Shanmugaratnam, con quien sostuvo reuniones por alrededor de dos horas junto a empresarios.

“La visita del presidente Tharman fortalece, por supuesto, la relación entre México y Singapur y confirma la confianza mutua, la visión compartida y el compromiso de ambos gobiernos por ampliar los lazos políticos, económicos, culturales y de innovación. México encuentra en Singapur un aliado en este sector y ante los desafíos globales… Con los acuerdos alcanzados, hoy damos pasos firmes hacia una asociación estratégica renovada, moderna y orientada al futuro que beneficiará directamente a nuestros pueblos”, subrayó Claudia Sheinbaum Pardo.

En conferencia conjunta, Claudia Sheinbaum Pardo explicó que se firmaron dos cartas de intención: una en materia ambiental, para la restauración de arrecifes, y otra para fortalecer la cooperación para el desarrollo.

Al tratarse de la primera reunión con un país de la región asiática a México, subrayó que el encuentro reafirma la amistad entre ambos, así como la confianza mutua.

Agregó que se explorarán nuevas áreas de colaboración para fortalecer el comercio y la inversión bilateral, entre las cuales se contempla apoyarse en el referente en el que dicho país se ha convertido para la gobernanza digital y las tecnologías emergentes.

“Por ello acordamos avanzar en la identificación de un esquema bilateral de cooperación digital que permite el intercambio de experiencias y conocimientos y que siente las bases para desarrollar proyectos específicos dirigidos a la modernización de infraestructura y al impulso de la economía digital en nuestro país”, dijo.

Tharman Shanmugaratnam anunció que se ha decidido abrir la embajada de su país en México, la cual se convertirá en la segunda establecida en la región latinoamericana, y con la que se espera abonar a la certidumbre empresarial.

En este contexto, Tharman Shanmugaratnam que la relación bilateral creció 60 por ciento el año pasado en comparación con los anteriores, y la próxima meta será superar el intercambio equivalente a los dos mil millones de dólares.

Tharman Shanmugaratnam subrayó que esta reunión se da en “un momento de cambios globales profundos y de incertidumbre”, en donde consideró que el orden internacional basado en reglas se ha “mermado” y diversas situaciones ahora son “impredecibles”.

“Es en tiempos como este que debemos desarrollar resiliencia y más oportunidades mediante la diversificación de nuestras redes, en particular al invertir en asociaciones bilaterales de confianza y creando nuevas coaliciones de ambición. También refrescando los marcos multilaterales en los cuales nos basamos y nos apoyamos todos y todas. Nuestras relaciones entre Singapur y México cobran un nuevo significado en esta ocasión. Ambas son economías abiertas, integradas en cadenas de valor global y comprometidas a las reglas del juego justas y predecibles. Esto nos lleva a regiones más amplias, México, a las Américas y Singapur, a Asia, al sureste asiático y hacia Pacífico”, dijo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR