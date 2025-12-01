Elementos de SSPC secuestrados en Jalisco fueron hallados con vida, informan Sheinbaum y Harfuch

La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informaron que los dos agentes de esta institución que estaban secuestrados en Jalisco ya fueron localizados, en buen estado de salud.

Durante la Conferencia del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum leyó un adelanto que le fue entregado por el Gabinete de seguridad, en el que se informó que los dos elementos fueron hallados en buen estado de salud.

La mandataria federal adelantó que los elementos se encontraban secuestrados, siendo que, hasta el fin de semana, se mencionaba que estaban “desaparecidos”.

Sheinbaum Pardo adelantó que más tarde el Gabinete de seguridad daría más información sobre el hallazgo.

Así, minutos después, Omar García Harfuch confirmó, mediante una publicación en la red social X, que los elementos de la SSPC “se encuentran bien y pronto estarán con sus familias”.

García Harfuch agradeció a instituciones del Gabinete de seguridad que colaboraron en el hallazgo, particularmente a la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, así como al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus.

“Nuestros compañeros de @SSPCMexico que fueron privados de su libertad en Zapopan, Jalisco el pasado 25 de Noviembre se encuentran bien y pronto estarán con sus familias”, escribió en X.

“Agradecemos a @Defensamx1 @SEMAR_mx @GN_MEXICO_ y al Gobernador @PabloLemusN su apoyo en la búsqueda para su localización. Seguiremos informando”, abundó.

El domingo, García Harfuch informó que las investigaciones seguían para encontrar a los elementos quienes se encontraban desaparecidos desde el 25 de noviembre, vistos por última vez en Virreyes, Zapopan.

“Nos está ayudando la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina en la búsqueda y también en la investigación para detener a los responsables. Garantizamos que así va a ser. Son las dos personas que tenemos desaparecidas hasta el momento”, explicó durante conferencia de prensa del Gabinete federal de seguridad.

