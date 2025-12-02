Ernestina Godoy se reúne con Héctor Elizalde Mora, nuevo titular de la Agencia de Investigación Criminal

Ernestina Godoy, encargada de despacho de la FGR, recibió al nuevo titular de la AIC, Héctor Elizalde Mora.

Ernestina Godoy Ramos, encargada del despacho de la Fiscalía General de la República (FGR), se reunió este martes con Héctor Elizalde Mora, a quien la semana pasada designó como nuevo titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), órgano encargado de perseguir la delincuencia organizada y delitos de alto impacto.

En la red social X, Godoy destacó la “trayectoria honesta, profesional y comprometida” de Elizalde, quien asume el cargo en medio de una reconfiguración del Gabinete de Seguridad federal.

Héctor Elizalde Mora se desempeñó como subsecretario en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dependencia federal encabezada por Omar García Harfuch.

En la Fiscalía General de la República, la Agencia de Investigación Criminal, es el órgano que coordina, planea, supervisa y ejecuta, acciones para combatir la delincuencia.

¿Quién es Héctor Elizalde Mora, nuevo titular de la AIC?

También cuenta con experiencia en la Ciudad de México, donde fue subsecretario de Inteligencia Policial en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) durante la administración de la entonces Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

En 2020, asumió como encargado del despacho de la SSC tras el atentado contra Omar García Harfuch.

Entre 2016 y 2019, Elizalde ocupó el cargo de director general de Mandamientos Ministeriales y Judiciales dentro de la FGR, institución que ahora lo acoge en un puesto de mayor responsabilidad.

El nombramiento de Héctor Elizalde Mora se suma a otros nombramientos hechos por Ernestina Godoy desde que asumió como encargada de despacho, tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero, el pasado 27 de noviembre.

El 28 de noviembre, Godoy confirmó a César Oliveros Aparicio como nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Fue titular de Planeación y Análisis en la SSPC durante la gestión de Omar García Harfuch.

Godoy también designó a Laura Ángeles Gómez como nueva titular de la Oficialía Mayor. Previamente, se desempeñó como coordinadora general de Administración de la Fiscalía de la Ciudad de México.

