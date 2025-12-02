ISSSTE colocará consultorios en centros de trabajo, anuncia Martí Batres

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) instalará más de 400 consultorios dentro de centros de trabajo a fin de fortalecer la atención a los derechohabientes a su cargo.

El director Martí Batres Guadarrama precisó, durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que se trata de 467 consultorios como parte de la estrategia nacional para el fortalecimiento de la atención primaria y también restar la presión que se registra en las áreas de urgencias a las que acuden algunas personas cuando no consiguen recibir consulta ordinaria.

“Estos consultorios tienen como propósitos expandir la infraestructura, aproximar los servicios a las y los trabajadores del estado, despresurizar las áreas de urgencias de hospitales de en materia de urgencias sentidas, es decir, personas que tienen un malestar, como no tienen consultorio cerca se van a urgencias”, dijo Martí Batres Guadarrama.

La ubicación de estos consultorios se buscará en inmuebles públicos de distintas dependencias. Martí Batres Guadarrama aseguró que se garantizará además que estén abastecidos con medicamentos como analgésicos, antibióticos de primera línea medicamentos contra enfermedades comunes como hipertensión, diabetes y altos niveles de colesterol.

Martí Batres Guadarrama expuso que la construcción de cada uno de los módulos costará entre 300 mil y 600 mil pesos, para lo cual se buscarán convenios con los entes públicos en donde se colocarán, para que sean estos quienes asuman el pago de servicios de luz, agua, entre otros.

Martí Batres Guadarrama comentó que esto también servirá para detectar oportunamente enfermedades crónicas no transmisibles, así como disminuir el gasto y fortalecer el plan de trato digno a sus derechohabientes.

Sobre el segundo punto, Martí Batres Guadarrama recordó que el ISSSTE lanzó su plan desde mayo de este año para garantizar un buen servicio a las personas que acuden a recibir atención médica a sus instalaciones, de manera que reciban respuestas rápidas a sus quejas y se rebasen las “barreras burocráticas” que se llegan a enfrentar.

Martí Batres Guadarrama precisó que, a la fecha, se cuenta con mil 300 personas encargadas de esta atención y adelantó que se incrementará el personal a cuatro mil para el próximo año.

“Hemos llamado el apapacho institucional. La palabra apapacho viene del náhuatl, que significa abrazar el alma. Entonces, inculcamos en todos nuestros equipos que se dé el apapacho institucional, incluso decimos que el apapacho ya es terapéutico, ya empieza a ser curativo”, comentó Martí Batres Guadarrama.

