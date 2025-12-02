Sheinbaum no acudirá a inauguración del Mundial 2026; insiste en que donará boleto

Sheinbaum ratifica que no asistirá a inauguración de Mundial 2026 y que donará su boleto.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ratificó que no acudirá a la inauguración de la Copa Mundial 2026, evento del cual México será sede por tercera ocasión en la historia.

Durante su conferencia matutina, la mandataria reiteró que su boleto será obsequiado a una niña que no tenga posibilidades de acudir al arranque del evento deportivo y que, además, sea aficionada a este deporte.

Copa Mundial FIFA 2026 se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. ı Foto: FIFA

También dijo que hasta ahora no se tiene certeza de que vayan a acudir el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

La presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que es pronto para dar a conocer los detalles de cómo se daría el recibimiento a estos y otros jefes de estado quienes pudieran acudir a la inauguración en nuestro país de la Copa Mundial de Fútbol.

Aún es pronto para gestionar posibles visitas de Trump (der.) y Carney (izq.), afirma Sheinbaum. ı Foto: Reuters

A propósito de reuniones internacionales, se refirió al Papa León XIV, con quien, adelantó, se está buscando una reunión.

Anunció que se está “buscando una llamada” con él para “poder tener aquí una reunión”, después de que el pontífice anunciara que estaba interesado en visitar la Villa Basílica y que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, le entregara una carta de invitación para venir a México.

México busca visita de Papa León XIV, anuncia Sheinbaum. ı Foto: Reuters

Durante la Conferencia del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum también fue cuestionada sobre la logística para donar su boleto a una asistente, si esto implicaba la donación de un segundo boleto para que pudiera estar acompañada, ante lo cual respondió que aún desconoce detalles logísticos y que estos serán discutidos después con la FIFA.

Claudia Sheinbaum ya había anunciado con anterioridad, durante la presentación oficial del Mundial 2026, que ella donaría el boleto a una niña, lo cual sugería que ella no asistiría a la inauguración, lo cual fue confirmado este martes.

Claudia Sheinbaum recibió el boleto uno del Mundial de manos del presidente de la FIFA. Foto›X / Claudia Sheinbaum

Por otra parte, Sheinbaum Pardo recibió el primer boleto para el Mundial 2026 de manos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

“México vivirá un momento extraordinario; tendrá el orgullo de ser sede de la inauguración en el Estadio Azteca el próximo 11 de junio de 2026”, escribió en su momento la mandataria federal.

