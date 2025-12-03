Cae Gustavo ‘N’, identificado como generador de violencia en Baja California

En un operativo conjunto, autoridades federales detuvieron a cinco integrantes de una célula delictiva en Tijuana, entre ellos Gustavo “N”, identificado como principal generador de violencia en la región y objetivo prioritario para las fuerzas de seguridad.

La acción fue encabezada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), con apoyo de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

En acciones realizadas por @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, en Tijuana fueron detenidas cinco personas vinculadas con grupos delictivos, entre ellas Gustavo “N” quien cuenta con cargos judiciales ante las autoridades de EU por trasiego de drogas. Se aseguraron 9 kg de fentanilo,… pic.twitter.com/JOCFbsbIi1 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) December 3, 2025

Gustavo “N” cuenta con cargos judiciales en Estados Unidos, relacionados con el trasiego de drogas. Además, durante el operativo se detuvo a cuatro personas más y se aseguraron nueve kilogramos y 330 pastillas de fentanilo, cinco armas de fuego, cartuchos de diversos calibres y dos inmuebles.

A los detenidos se les informaron sus derechos y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación correspondiente.

Por otro lado, el Gabinete de seguridad informó respecto a las acciones implementadas durante el pasado 2 de diciembre como parte del “Operativo Frontera norte”:

Baja California: En Tijuana, cinco personas fueron detenidas; se aseguraron cinco armas de fuego, cargadores, cartuchos, nueve kilogramos y 330 pastillas de fentanilo, y dos inmuebles.

Chihuahua: En Aldama, se detuvo a 11 personas y se aseguraron 12 armas largas, tres ametralladoras, dos fusiles Barret, 111 cargadores, una granada de mano, nueve artefactos explosivos improvisados, 4,775 cartuchos, 13 chalecos tácticos y tres vehículos.

Nuevo León: En Apodaca y Escobedo, cuatro personas fueron detenidas; se aseguraron dos armas cortas, dos cargadores, nueve cartuchos, 85 dosis de metanfetamina, 27 dosis de marihuana, cinco de cocaína, una báscula digital, dos teléfonos celulares, dinero en efectivo, un vehículo y una motocicleta.

Sinaloa: En Culiacán y Cosalá, se localizaron e inhabilitaron 12 áreas de concentración de material para la fabricación de drogas sintéticas; se aseguraron 13,135 litros y 300 kilos de sustancias para metanfetamina, un reactor de síntesis orgánica y una mezcladora. La afectación económica a la delincuencia organizada asciende a 271 millones de pesos. En Escuinapa, se aseguraron 15 armas largas, cargadores, cartuchos, 70 artefactos explosivos improvisados, equipo táctico y un vehículo.

Sonora: En Cajeme, se aseguraron 34 cartuchos, dosis de metanfetamina, un vehículo y un inmueble.

En este sentido, destacaron con que la puesta en marcha del programa, desde el pasado 5 de febrero, se ha logrado la detención de 9 mil 679 personas y el aseguramiento de 7 mil 236 armas de fuego, un millón 237 mil 207 cartuchos de diversos calibres, 33 mil 237 cargadores, 114 mil 132.6 kg de droga, entre ellos, 544 kg de fentanilo, 5 mil 784 vehículos y mil 143 inmuebles.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR