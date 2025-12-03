Ema recibe doble reconocimiento como Empresa Excepcional 2025

Distintivo se entrega a organizaciones que integran la dimensión social como eje estratégico y generan valor para su entorno.

La Entidad Mexicana de Acreditación (ema) fue reconocida como Empresa Excepcional 2025 en dos categorías durante la quinta edición del galardón otorgado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el Consejo de la Comunicación y el Instituto para el Fomento a la Calidad (IFC). El distintivo se entrega a organizaciones que integran la dimensión social como eje estratégico y generan valor para su entorno.

En esta edición, la ema fue distinguida por su iniciativa “Experiencia ema” en la categoría Práctica Excepcional para la personalización y experiencia del cliente. Este proyecto está orientado a mejorar la relación con los usuarios mediante procesos más eficientes, automatización, digitalización y un mejor uso de capacidades internas, en línea con su modelo de negocio y con el objetivo de elevar de manera continua la calidad del servicio.

También obtuvo el reconocimiento en la categoría Práctica Excepcional para un ecosistema de valor compartido por su iniciativa “Ecosistema ema”, enfocada en generar sinergias con aliados, instituciones y sectores productivos. Este enfoque busca impulsar una cultura de corresponsabilidad social y relaciones ganar-ganar dentro del ecosistema de acreditación.

La institución señaló que ambas prácticas fortalecen su estrategia de responsabilidad social, consolidan vínculos con las partes interesadas y garantizan servicios confiables, alineados con las expectativas de los sectores regulados y productivos. Recordó que su labor impacta directamente en áreas como salud, seguridad del consumidor y protección ambiental.

Con 26 años de trayectoria, la ema es el organismo nacional encargado de acreditar laboratorios, unidades de inspección y organismos de certificación. Suma más de 8,500 acreditaciones y presencia en 17 países, lo que la ha consolidado como un referente en México y el extranjero.

En total, el Reconocimiento Empresas Excepcionales 2025 distinguió a 50 empresas e instituciones que participaron con 88 prácticas en Dimensión Social. Del conjunto, 70 por ciento correspondió a empresas grandes, 13 por ciento a medianas y 17 por ciento a pequeñas, provenientes de los sectores de servicios (63 por ciento) e industria (37 por ciento).

Durante la ceremonia estuvieron presentes representantes empresariales, legislativos y gubernamentales, entre ellos Manola Zabalza, de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México; Emmanuel Reyes Carmona, del Senado; René Freudenberg, del IFC; Salvador Villalobos, del Consejo de la Comunicación; y Erika Quevedo, del Consejo de Empresas Globales.

