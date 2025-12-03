Proramas sociales

Pensión Bienestar Adultos Mayores: Estos son los requisitos para 2026

Los registros para recibir la Pensión Bienestar Adultos Mayores en 2026 son en diciembre

Pensión Mujeres Bienestar- ¿Cuándo entregan las tarjetas?
Yosselin Pérez

El registro para la Pensión Bienestar Adultos Mayores es un programa que brinda un apoyo económico a las y los adutor mayores con la finalidad de darles libertad económica para que puedan adquirir los productos necesarios para su bienestar.

Este Programa para el Bienestar está dirigido a las personas que tegan 65 años de edad cumplidos al momento de realizar el registro, por lo que para este registro deben haberlos cumplido o cumplirlos durante diciembre.

La Pensión Bienestar Adultos Mayores es universal, por lo que este apoyo económico se entrega sin distinción alguna, y para poder recibirlo las y los postulantes únicamente deben tener nacionalidad mexicana, residir en México y tener 65 años o más.

¿Cuándo inicia el registro de la Pensión Bienestar Adultos Mayores?

Este 1 de diciembre comenzó el registro de la Pensión Bienestar Adultos Mayores, para que las y los interesados en formar parte de este programa puedan comenzar a recibir el apoto económico a partir del 2026.

El registro para la Pensión Bienestar Adultos Mayores debe realizarse conforme la primer letra del primer apellido de los postulantes, y en diciembre del 2025 será en el siguiente orden:

  • A, B, y C: Lunes 1 y 8 de diciembre:
  • D, E, F, G, y H: Martes 2 y 9 de diciembre
  • I, J, K, L y M: Miércoles 3 y 10 de diciembre
  • N, Ñ, O, P, Q y R: Jueves 4 y 11 de diciembre
  • S, T, U, V, W, X, Y y Z: Viernes 5 y 12 de diciembre
  • Sábado 6 y 13 de diciembre todas las letras
¿Cuáles son los requisitos para la Pensión Bienestar Adultos Mayores?

Quienes quieran formar parte de este programa deben acudir conforme al calendario anterior a los módulos de atención, los cuáles brindan atención desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas de lunes a sábado.

Al momento de asistir al módulo deben presentar algunos documentos para poder inscribirse en estre Programa para el Bienestar, y estos deben ser una identificación oficial vigente, que puede ser INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad.

También se debe acudir con una impresión reciente de la CURP, acta de nacimiento legible, comprobante de domicilio no mayor a 6 meses, y un teléfono de contacto para recibir notificaciones sobre la postulación.

