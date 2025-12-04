Gabinete de Seguridad federal: detienen a seis y aseguran armas en varios estados del país

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó los eventos relevantes registrados el 3 de diciembre, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, que se sustenta en cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación y coordinación con autoridades estatales.

En el Estado de México, personal de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Policía Municipal de Ecatepec, detuvo a una persona en la colonia Guadalupana. Durante la intervención aseguraron un arma corta, un cargador y ocho cartuchos.

En Sonora, elementos de Semar, Policía Estatal y Policía Municipal detuvieron a cuatro personas en Cajeme. En el lugar aseguraron un arma larga, tres cargadores, 73 cartuchos, dos dosis de metanfetaminas y una motocicleta.

TE RECOMENDAMOS: Publica en redes Presidenta Sheinbaum invita a acudir este sábado 6 de diciembre al Zócalo capitalino

En una acción encabezada por @SEMAR_mx, en coordinación con el Gabinete de Seguridad y la @FISCALIA_GobOax, fue detenido en Juchitán, Oaxaca, Carlos “N”, alias “Cali”, jefe de plaza de la célula delictiva “Los Cromo”. Es considerado generador de violencia y se le relaciona con… pic.twitter.com/FMRL2d9mCq — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) December 2, 2025

En Tlaxcala, fuerzas de la SSPC, Semar, Ejército Mexicano y Guardia Nacional cumplimentaron una orden de cateo en un inmueble de San Pablo del Monte, donde detuvieron a una persona y aseguraron 2 mil 169 kilos de madera.

Por su parte, en el estado de Coahuila, elementos de Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y Ejército Mexicano catearon una gasolinera, en dónde aseguraron 39,783 litros de gasolina, dos bombas despachadoras de combustible y dinero en efectivo

De igual forma, en Nayarit, elementos de la Semar localizaron y erradicaron un plantío con aproximadamente 90,000 plantas de marihuana.

Además, en Sinaloa, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron 12 áreas de concentración de material diverso, en donde lograron asegurar 13,135 litros y 300 kilos de sustancias químicas, un reactor de síntesis orgánica y una mezcladora.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informa acciones relevantes del martes 02 de diciembre de 2025https://t.co/zTdgqlYhIE pic.twitter.com/2HqZ1DScOH — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) December 3, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT