Gobierno agradece a legisladores por aprobar nueva Ley de Aguas

En sustitución de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, agradeció a las y los legisladores por aprobar la nueva Ley de Aguas Nacionales, la cual generó inconformidad con el sector agricultor con el cual, aseguró, hubo un acuerdo para levantar los bloqueos carreteros y cierres en la frontera.

La conferencia de este viernes fue ofrecida por Rosa Icela Rodríguez, debido a que la mandataria federal viajó a Washington para participar en el Sorteo Mundial 2026, del que México será sede junto a Estados Unidos y Canadá.

“Agradecer a la Cámara de Diputados, a legisladoras y legisladores, también en el caso del Senado de la República, agradecer la aprobación de la ley, para los legisladores, legisladoras del Congreso de la Unión que hicieron posible que haya una Ley Nacional de Aguas”, declaró.

Comentó que este nuevo marco normativo permitirá dar apoyo y certidumbre a las actividades productivas, principalmente en cuanto a “poner orden” y evitar la concentración del agua “en unas cuantas manos en algunas regiones del país”.

El agradecimiento también fue dirigido a los grupos del sector que respaldaron el plan, entre los que se encuentra el Consejo Consultivo del Agua, el Consejo Nacional Agropecuario y la Asociación Nacional de Usuarios de Riego.

Respecto a los bloqueos que encabezaron productores en rechazo a la nueva ley, comentó que la noche del jueves hubo una reunión en la que se llegó a un acuerdo con los representantes, quienes se comprometieron a retirar la maquinaria y demás unidades con las que obstruyeron la circulación.

“Ellos ya se comprometieron, hay un acuerdo de que ya levanten. Estamos en espera de que esto lo hagan. Nosotros creemos en la palabra de la gente que tiene palabra, pues en la que no tiene no vamos a creer. Entonces estamos con esta cuestión”, dijo.

