Productores comienzan a levantar bloqueos fronterizos

Fue liberada la Aduana de Puerto Palomas

Los productores agrícolas apostados en cruces internacionales de Chihuahua comenzaron a levantar los bloqueos, se informó la mañana de este viernes 5 de diciembre.

Esta mañana, fue liberada la Aduana de Puerto Palomas, y están moviendo vehículos en Córdoba-Américas, Geronimo-Santa Teresa y Guadalupe-Tornillo.

La mañana de este viernes, productores agrícolas apostados en cruces internacionales de Chihuahua comenzaron a levantar los bloqueos, se informó la mañana de este viernes 5 de diciembrehttps://t.co/JB4SFkEsKD pic.twitter.com/ZATADtloxc — La Razón de México (@LaRazon_mx) December 5, 2025

Al final, se espera sea liberado el Puente Internacional Zaragoza para cerrar su jornada de acciones.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR