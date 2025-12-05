Fue liberada la Aduana de Puerto Palomas

Productores comienzan a levantar bloqueos fronterizos

Productores agrícolas en cruces internacionales de Chihuahua comenzaron a levantar los bloqueos, se informó la mañana de este viernes 5 de diciembre

Los productores agrícolas apostados en cruces internacionales de Chihuahua comenzaron a levantar los bloqueos, se informó la mañana de este viernes 5 de diciembre.

Esta mañana, fue liberada la Aduana de Puerto Palomas, y están moviendo vehículos en Córdoba-Américas, Geronimo-Santa Teresa y Guadalupe-Tornillo.

Al final, se espera sea liberado el Puente Internacional Zaragoza para cerrar su jornada de acciones.

