Productores comienzan a levantar bloqueos fronterizos

Los productores agrícolas apostados en cruces internacionales de Chihuahua comenzaron a levantar los bloqueos, se informó la mañana de este viernes 5 de diciembre.
Esta mañana, fue liberada la Aduana de Puerto Palomas, y están moviendo vehículos en Córdoba-Américas, Geronimo-Santa Teresa y Guadalupe-Tornillo.
Al final, se espera sea liberado el Puente Internacional Zaragoza para cerrar su jornada de acciones.
TE RECOMENDAMOS:
Junto a Trump y Carney
‘Tenemos pueblo extraordinario y trabajador’, exclama Claudia Sheinbaum en el Sorteo Final del Mundial 2026
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
FGR