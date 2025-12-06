FGR investiga terrorismo tras explosión de vehículo en Coahuayana, Michoacán; suman 5 muertos y 5 heridos

Tras la explosión de un vehículo frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria en Coahuayana, en Michoacán, por la que suman 5 personas muertas y otras 5 lesionadas, la Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación por terrorismo.

Un primer informe de la institución apunta a un atentado dirigido a elementos de la policía comunitaria. En otro comunicado, se detalló que el estallido ocurrió poco antes de las 12:00 horas de este sábado sobre la avenida Rayón, en la colonia Centro.

Inicialmente, la FGR indicó que el conductor del vehículo murió al momento de la explosión y que dos personas más fallecieron en un hospital; además, reportó que otras seis resultaron lesionadas.

Fiscalía de Michoacán corrige: suman 5 muertos

No obstante, la Fiscalía General del Estado de Michoacán aclaró más tarde que en el lugar del siniestro fueron localizados los restos de dos personas , y que tres integrantes de la Policía Comunitaria murieron mientras recibían atención médica. Además, cinco personas permanecen hospitalizadas.

La fiscalía estatal añadió que el vehículo siniestrado es una camioneta y, según es posible apreciar en fotografías de la escena, otros vehículos estacionados en las inmediaciones, así como algunos inmuebles, resultaron afectados por la explosión.

Por separado, la fiscal Ernestina Godoy Ramos informó que el gobierno de Michoacán brinda atención a las víctimas y a sus familias.

“Ante el atentado por explosivos ocurrido frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria del Municipio de Coahuayana Michoacán, lamento la pérdida de vidas y las afectaciones sufridas por las personas que resultaron lesionadas y las familias de todos ellos, que ya están siendo atendidas por el Gobierno del Estado", expresó en la red social X.

En su publicación, compartió que las investigaciones se desarrollan en el marco del Plan Michoacán Por la Paz y la Justicia, que el Gobierno Federal puso en marcha el 10 de noviembre tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

Blindan Coahuayana tras atentado contra Policía Comunitaria

En tanto, autoridades federales y estatales reforzaron la seguridad en Coahuayana, con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Guardia Nacional desplegados en accesos y “puntos estratégicos” del municipio “para garantizar la seguridad de la población”.

