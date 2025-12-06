Por más campañas sucias e historias de ficción, no vencerán al pueblo de México ni a su presidenta: CSP

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que, por más “campañas sucias” de opositores, que desprestigien al país o a su trabajo como mandataria federal, “no vencerán al pueblo de México ni a su presidenta”.

Durante un mensaje en el Zócalo con motivo de los siete años de la Transformación, la presidenta agradeció la asistencia de simpatizantes, aunque especialmente a los jóvenes.

“Que no los engañen: las y los jóvenes están, en su mayoría, con la Transformación”, aseguró.

Dentro de su mensaje, Sheinbaum reafirmó que su administración enfrenta un ambiente de “desinformación y ataques mediáticos”, pero insistió en que el proyecto de la Cuarta Transformación mantiene un amplio apoyo social.

Siete años de transformación. Zócalo de la Ciudad de México https://t.co/9BAlk0spPM — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 6, 2025

La presidenta también destacó que, pese a las campañas que calificó como “calumnias”, su gobierno se guía por principios de honestidad, austeridad y cercanía con la ciudadanía.

“Hoy sí vienen jóvenes”, exclaman grupos de personas que avanzan rumbo al Zócalo. Son diversos grupos de estudiantes, bandas de marcha y otros que igualmente expresan apoyo a la 4T.

Asimismo, subrayó que la fuerza del movimiento reside en la organización popular y en la defensa pacífica de la democracia mediante el voto.

▶ #Vídeo | “Hoy sí vienen jóvenes”, exclaman grupos de personas que avanzan rumbo al Zócalo. Son diversos grupos de estudiantes, bandas de marcha y otros que igualmente expresan apoyo a la 4T.

📹 : @yul_bonilla / @LaRazon_mx pic.twitter.com/tI0NdZU3Pp — La Razón de México (@LaRazon_mx) December 6, 2025

Recordó que la transformación, dijo, “no es obra de un solo gobierno, sino del pueblo mexicano”, y afirmó que el país continuará avanzando en temas de bienestar social, seguridad y desarrollo.

El evento, fue convocado directamente por el Gobierno federal, reunió a miles de asistentes provenientes de diferentes estados del país, quienes se congregaron desde temprano en la Plaza de la Constitución y calles aledañas a esta para escuchar el mensaje de la mandataria.

El acto fue presentado como una conmemoración de los avances del proyecto político iniciado en 2018, así como un ejercicio de respaldo popular ante las recientes críticas y movilizaciones opositoras.

El mensaje estuvo acompañado de música, participación de legisladores y miembros del gabinete, así como la presencia de jóvenes que portaban carteles de apoyo a la presidenta.

Con este acto, la Presidenta busca enviar una señal de fortaleza y cohesión en torno a su administración, reiterando que los intentos de desprestigio, según su narrativa, no cambiarán el rumbo del proyecto ni la confianza de la mayoría de los ciudadanos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL