Sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4145: participa este 7 de diciembre por la bolsa acumulada de 497.5 mdp

Sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4145 se realiza este 7 de diciembre de 2025.

Con el sorteo Melate, Revancha y Revanchita número 4145, la Lotería Nacional pone a disposición de las y los mexicanos la oportunidad de participar, con sólo 30 pesos, por la bolsa acumulada de casi 500 millones de pesos.

El sorteo electrónico se llevará a cabo el próximo domingo 7 de diciembre, y tendrá una bolsa acumulada de 497 millones 500 mil pesos, una de las más grandes de este 2025.

Con 15 pesos es posible participar por 219.7 millones de pesos del sorteo Melate; con 10 pesos más, por la bolsa de la Revancha que está en 150.4 millones de pesos; además, al agregar 5 pesos ya se participa por la Revanchita, que tiene 127.4 millones de pesos.

Puedes participar en los puntos de venta alrededor del país, en miloteria.mx y en la aplicación MiLotería. Entre más juegas más oportunidades tienes de ganar.

Melate es uno de los sorteos electrónicos más queridos de las y los mexicanos, ha sumado a su historia bolsas acumuladas que generan la emoción de participar y ganar, esta es tu oportunidad de llevarte un premio a casa, porque con Lotería Nacional, ganas tú, gana México.

