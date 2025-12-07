Expertos llaman a revisar representación proporcional ante reforma electoral

TEPJF llevó a cabo el conversatorio "Romper inercias: nuevo sistema de representación política", en la FIL Guadalajara.

Ante el proceso de reforma electoral impulsado desde la Presidencia de la República, especialistas en derecho electoral hicieron un llamado conjunto a revisar y replantear de fondo el sistema de representación proporcional en México, aunque desde perspectivas diferentes sobre el alcance de los cambios.

Durante el conversatorio “Romper inercias: nuevo sistema de representación política”, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, señalaron que existen diferentes retos en materia de representación que se traducen en una lejanía entre ciudadanía y representantes.

Anabel Gordillo Argüello, secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior, la magistrada de la Sala Guadalajara, Irina Cervantes Bravo, la consejera del IEPC Jalisco, Silvia Bustos Vásquez y el colaborador de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Jaime del Río Saucedo, coincidieron en que el modelo actual de diputaciones y senadurías plurinominales ha perdido su vínculo con el electorado .

‘Pluris’ han sido claves para la representación de minorías

Jaime del Río argumentó que el sistema actual “premia dirigencias, no votos” y “negociaciones internas, no respaldo ciudadano”. Señaló que la representación proporcional se ha convertido en un “lente empañado” que distorsiona la democracia.

Sin embargo, frente a las voces que piden la eliminación de los “pluris”, las expertas electorales encendieron una alerta: este sistema ha sido el vehículo histórico para la inclusión de grupos tradicionalmente subrepresentados .

La consejera Silvia Bustos recordó que las listas plurinominales han sido instrumento clave para cumplir con la paridad de género y las acciones afirmativas a favor de personas indígenas, afrodescendientes, jóvenes y personas con discapacidad.

“Es clave que permanezca un método que sirva para reconocer la victoria de estas minorías ”, afirmó.

La magistrada Irina Cervantes respaldó la idea, al subrayar que cualquier reforma no debe dar “un paso atrás” en la protección de estos grupos. Pidió una reforma “paritaria e incluyente”, que corrija los vicios pero no sacrifique la pluralidad.

El conversatorio dejó claro que, mientras existe consenso en que el sistema de representación proporcional debe ser revisado, se debe de aportar por fortalecer la legitimidad y la protección de la pluralidad y la inclusión que el sistema actual.

