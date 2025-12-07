Muere Miguel Ángel Chico Herrera, secretario técnico de la Jucopo en el Senado, a los 64 años

Falleció Miguel Ángel Chico Herrera, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, informó la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez.

En una breve esquela, recordó a Chico Herrera como un compañero “comprometido y dispuesto al trabajo por el pueblo de México”, y expresó su “solidaridad con sus familiares, amistades y seres queridos”.

Lamento profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Chico Herrera, compañero Secretario Técnico de la JUCOPO en el @senadomexicano, comprometido y dispuesto al trabajo por el pueblo de México.

Mi solidaridad con su familiares, amistades y seres queridos.

Que descanse en paz. pic.twitter.com/CmbGHePrgo — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) December 7, 2025

A través de sus canales oficiales, el Senado de la República se sumó a las condolencias. En una esquela, expresaron las condolencias a familiares y seres queridos de Chico Herrera, quien contaba con una larga trayectoria política y legislativa.

Miguel Ángel Chico Herrera, nacido el 17 de marzo de 1961, fue abogado, político y notario público originario del estado de Guanajuato. Al momento de su fallecimiento, tenía 64 años de edad.

La Mesa Directiva lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Chico Herrera, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, abogado y político guanajuatense; y senador de las LXII y LXIII Legislaturas. pic.twitter.com/HlSdu8Vqbq — Senado de México (@senadomexicano) December 7, 2025

De acuerdo con el Senado de la República, fue senador de 2012 a 2018, como parte de las LXII y las LXIII Legislaturas, por el PRI y el PT, respectivamente.

Era licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato y contaba con una Maestría en Derecho Notarial por la Universidad Autónoma del Estado de Querétaro; además, trabajó como director gerente del diario El Sol del Bajío.

Militó casi cuatro décadas en el PRI, donde presidió el Comité Directivo Estatal (CDE) en Guanajuato (2005-2009), el CDM en Celaya (2001-2003) y fue candidato a diputado federal, en el año 2000; a presidente municipal de Celaya, en 2003; y a gobernador de Guanajuato en 2006.​

En 2018 se unió a Morena y ocupó el cargo de diputado federal plurinominal.

También, fue delegado del CEN del PRI en Quintana Roo (2013) y Aguascalientes (2014).Antes, se desempleó como diputado en la LXI Legislatura del Congreso de Guanajuato (2009).

Hasta su deceso, trabajabacomo secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado de la República.

De acuerdo con reportes, Chico Herrera falleció debido a complicaciones de salud derivadas de un linfoma No Hodgkin folicular. Otras versiones señalan que la causa de la muerte fue un paro cardiorrespiratorio.

Aunque había estado recibiendo atención médica, en las últimas semanas su salud se habría deteriorado.

