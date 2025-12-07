PRI acusa que Morena ‘no tiene nada que celebrar’ a 7 años de la Cuarta Transformación

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, acusa que Morena no tenía "nada que celebrar" en evento del 6 de diciembre.

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, acusó que Morena “no tiene nada que celebrar”, después de que el sábado se llevara a cabo un evento masivo en el Zócalo de la Ciudad de México para conmemorar los siete años del inicio del Gobierno de la llamada Cuarta Transformación, movimiento impulsado por el guinda.

En un discurso que dio durante un evento en el Estado de México, capturado en un clip de video que difundió en redes sociales, Moreno Cárdenas acusó que Morena y los partidos de la Cuarta Transformación son “cínicos, sinvergüenzas y corruptos” por festejar los siete años del movimiento cuando, dijo, hay carencias en el país.

Celebran 7 años de la Transformación en el Zócalo. ı Foto: Presidencia

“¿Qué quieren celebrar estos cínicos, sinvergüenzas y corruptos de Morena? [...] ¿Quieren celebrar que están destruyendo este país, que la gente no tiene paz y tranquilidad? ¿Que no hay oportunidades para los jóvenes ni para las mujeres?”, exclamó “Alito” en su discurso.

Particularmente, el líder priista acusó que “no hay nada que celebrar” cuando los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación, dijo, han dejado 230 mil homicidios y más de 125 mil desaparecidos, además de que 60 por ciento del país “está controlado por el crimen organizado”.

Morena es narcogobierno que está destruyendo nuestro país, ¡no tienen nada que celebrar! pic.twitter.com/aSsbqOvFNY — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) December 6, 2025

Asimismo, Moreno Cárdenas aseguró que los partidos del movimiento encabezado por el guinda han duplicado la deuda del país y han dificultado el abasto de medicamentos en territorio nacional.

Por lo anterior, el priista aseguró que los Gobiernos de Morena, en lugar de celebrar, deberían “pedirle perdón al pueblo de México, por incapaces, por ineptos y por brutos”.

Celebran 7 años de la Transformación en el Zócalo. ı Foto: Presidencia

Asimismo, “Alito” aseguró que, en este contexto, el tricolor “les va a dar clases de buen gobierno, les va a dar clases en el territorio” y que en 2027 “les vamos a ganar con toda la fuerza del priismo”.

El sábado, se celebró en el Zócalo de la Ciudad de México un evento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum para conmemorar los siete años del inicio de los gobiernos del movimiento conocido como Cuarta Transformación, en 2018.

La presidenta aseguró que “por más campañas sucias”, no la vencerán a ella ni al pueblo de México.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am