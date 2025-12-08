Especialistas piden revisar y replantear a los pluris

De izq. a der.: Anabel Gordillo, Irina Cervantes, Silvia Bustos y Jaime del Río, ayer en el conversatorio en la FIL.

Ante el proceso de reforma electoral impulsado por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, especialistas en derecho electoral hicieron un llamado a revisar y replantear de fondo el sistema de representación proporcional en México, aunque desde perspectivas diferentes y su alcance en las modificaciones.

Durante el conversatorio “Romper inercias: nuevo sistema de representación política”, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), señalaron que existen diferentes retos en materia de representación, los cuales se traducen en una lejanía entre ciudadanía y representantes.

Anabel Gordillo, secretaria de estudio y cuenta de la Sala Superior del TEPJF; la magistrada Irina Cervantes; la consejera electoral de Jalisco Silvia Bustos, y Jaime del Río, coincidieron en que el modelo actual de diputaciones y senadurías plurinominales han perdido su vínculo con el electorado.

Del Río dijo que “el sistema actual premia dirigencias, no votos” y “negociaciones internas, no respaldo ciudadano” y que la figura distorsiona la democracia.

La consejera Silvia Bustos recordó que las listas plurinominales han sido instrumento para cumplir con la paridad de género y las acciones a favor de personas indígenas, afrodescendientes, jóvenes y personas con discapacidad: “es clave que permanezca un método que sirva para reconocer la victoria de estas minorías”.

La magistrada Irina Cervantes reforzó esta idea al subrayar que cualquier reforma no debe dar “un paso atrás” en la protección de estos grupos, ya que debe ser “paritaria e incluyente”, que corrija los vicios, pero no sacrifique la pluralidad.

El conversatorio dejó claro que se debe apostar por fortalecer la legitimidad y la protección de la pluralidad y la inclusión de cara a los procesos electorales.