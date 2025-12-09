Confía Sheinbaum en buen acuerdo con EU ante deuda de agua; retraso no ha sido por gusto, precisa

Tras apuntar que durante el último corte, México consiguió enviar a Estados Unidos un volumen superior de agua al de otros años, la Presidenta Claudia Sheinbaum se dijo confiada en que se alcanzará un buen acuerdo con aquel país, luego de que su homólogo Donald Trump amagara con imponer aranceles del 5 por ciento si no se subsana la deuda.

La Presidenta Claudia Sheinbaum hizo hincapié en que el retraso en el envío de este recurso hídrico, como establece el Tratado de aguas de 1944, no ha sido por voluntad, sino porque se enfrentan limitaciones para hacerlo.

Una de ellas es que el territorio nacional también enfrenta necesidades de agua, además de las condiciones de sequía en los últimos años. Otro factor es el ducto por medio del cual se lleva agua hacia el Río Bravo, cuyo tamaño impide trasladar un volumen mayor.

La Presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que ya se tenía pactada una reunión para este martes por la tarde, en donde autoridades de ambos países ya tenían planeado abordar este asunto.

“Hoy a las 2 de la tarde hay una reunión. Como siempre, buscamos siempre el mejor acuerdo posible. ¿Qué nos limita a entregar más agua? Pues uno, las propias necesidades de agua en nuestro país cumpliendo con el tratado. Y dos, pues el tamaño del ducto que lleva agua al río Bravo. Una parte física que nos limita. Yo estoy convencida que como en otras ocasiones vamos a llegar a un acuerdo para beneficio de Estados Unidos y para beneficio de México. Pero a las 2 es la reunión y esperamos pues podamos avanzar en estos acuerdos ahí”, dijo La Presidenta Claudia Sheinbaum este martes en Palacio Nacional.

La Presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que dicho convenio al que se llegue, del lado mexicano se buscará poder cumplir con tratado por medio de propuestas para entregar agua de aquí a diciembre y otros años, sin poner en riesgo a población ni producción agrícola.

La Presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el jueves también se reunirá con gobernadores fronterizos para continuar con los trabajos al respecto.

“Ambos defendemos evidentemente a nuestra población, pero hay un tratado, hay que cumplir con el tratado de acuerdo a la cantidad de agua que existe y a la cantidad de agua que se puede llevar por los ductos. Hemos hablado, esto es importante con todos los gobernadores. Estamos hablando de Tamaulipas, en Nuevo León, que es principalmente Coahuila y Chihuahua. La gobernadora de Chihuahua está en la mejor disposición también para colaborar, es decir, estamos unidos en este proceso con las y los gobernadores para poder encontrar el mejor acuerdo”, declaró La Presidenta Claudia Sheinbaum.

