CSP, en lista de personas más elegantes del NYT

El periódico estadounidense The New York Times incluyó a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su lista de las 67 personas más elegantes de 2025, que incluye a artistas pop como Sabrina Carpenter, Bad Bunny, Rosalía, al actor Timothée Chalamet, y hasta al Papa León XIV.

“En su primer año en el cargo, la Presidenta de México ha llamado la atención en la moda indígena del país al usar ropa bordada y tomar medidas enérgicas contra las grandes marcas que imitan a los artesanos locales”, argumentó para incluir a Sheinbaum, una de las pocas figuras fuera del espectáculo presentes en la lista.

El Tip: Otras personalidades en este listado son Carrie Bradshaw, Sarah Jessica Parker, Cardi B, Pedro Elías Garzón y Rumi.

La relación, dice el diario neoyorkino, incluye figuras que “aparecieron en canchas y alfombras, escenarios y gradas, pantallas grandes y pequeñas. Y todos moldearon las nociones de estilo y autoexpresión” en el mundo. Aunque la lista se limita casi exclusivamente a la cultura estadounidense.

El NYT no ha sido el único en reconocer a la Presidenta de México por su vestimenta. En septiembre, el medio independiente de negocios y diseño Monocle, realizó una publicación llamara “Hilos de poder: Cómo el estilo de los líderes globales moldea su influencia”, en la que centra la discusión en la ropa de líderes políticos y sociales como el Papa León XIV, el canciller alemán, Friedrich Merz, y la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum.

La Presidenta ha llevado prendas con distintivos artesanales de calidad, realizados por diseñadores y artesanos nacionales, como Claudia Vásquez Aquino, quien realizó el vestido color marfil y con bordados florales que utilizó en su toma de protesta.

Otras mujeres que han acompañado el armario presidencial son: Thelma Islas Laguna, Crystel Martínez Torres y Virginia Verónica Arce Arce, quienes confeccionaron el vestido con el que dio el primer grito de Independencia de una mujer como Presidenta de México, el pasado 15 de septiembre de 2025.

También la diseñadora Olivia Trujillo Cortez, quien ha acompañado a la jefa de Estado desde finales de 2022, confeccionó el vestido con el que Claudia Sheinbaum se casó con Jesús María Tarriba.

El diario lanzó por primera vez esta lista, mencionando que “el estilo ya no depende únicamente de la ropa, los accesorios o el corte de cabello”, pues este también puede expresarse en la actitud, en la manera en la que una persona influye en la conversación pública o incluso en detalles cotidianos que transmiten identidad.

El diario resaltó que Sheinbaum “ha visibilizado la moda indígena de México al usar prendas bordadas, tejidos artesanales y diseños tradicionales que suelen estar marginados por la moda comercial”.

Para el NYT, este posicionamiento combina estilo, identidad y una declaración política sobre el valor cultural del país y señaló que los elegidos les hicieron cuestionarse “el significado de la autoexpresión” y pensar en una noción amplia de estilo, entendida como una mezcla entre estética y actitud.

El rango de perfiles en The 67 Most Stylish People of 2025 ilustra ese concepto expandido. Aparecen figuras como ASAP Rocky, reconocido por su papel como icono de moda; o deportistas como Shohei Ohtani, cuya influencia rebasó el béisbol por un gesto popularizado globalmente.