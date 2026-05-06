FGR encuentra más de 55 mil litros de precursores químicos en laboratorio clandestino de Chihuahua

La Fiscalía General de la República (FGR) informó avances en las investigaciones por el hallazgo de un laboratorio clandestino en la comunidad El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, operación en la que habrían participado dos agentes de la CIA que murieron junto con dos agentes mexicanos en un accidente automovilístico ocurrido en la sierra del estado.

Al punto se trasladó personal de la Fiscalía Especializada de Control Regional, que aseguró más de 55 mil litros de precursores químicos y otras sustancias, así como más de 50 toneladas de materiales sólidos y cerca de 2 mil litros de metanfetamina.

De acuerdo con la FGR, también se localizó equipo utilizado para la elaboración de drogas sintéticas, entre ellos cilindros para gas LP, contenedores, reactores y centrifugadoras.

Asimismo, se realizaron diversos dictámenes para determinar el valor comercial de lo asegurado, precisar las cantidades, clasificar las sustancias y establecer la ubicación exacta del laboratorio, así como sus características generales.

La FGR precisó que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua le notificó que, al momento del hallazgo del narcolaboratorio, no había personas en el predio, por lo que no se reportaron detenidos.

Paralelamente, la institución inició el procedimiento legal para definir el destino final de los precursores químicos asegurados. La FGR indicó que trabaja con una empresa especializada en manejo de materiales peligrosos para llevar a cabo su destrucción.

La semana pasada, la FGR informó que había iniciado dos investigaciones relacionadas con el hallazgo del laboratorio y con la presencia de dos agentes estadounidenses en la sierra de Chihuahua.

Explicó que la segunda investigación se inició tras las declaraciones del entonces titular de la Fiscalía de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, quien el pasado 19 de abril informó la muerte de dos integrantes de una agencia de seguridad de Estados Unidos durante un accidente, en el que también perdieron la vida el director de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Pedro Román Oseguera Cervantes, y el oficial Manuel Genaro Méndez Montes.

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cehr