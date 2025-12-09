Sedatu, “patio trasero de transas de AMLO”

Román Meyer , extitular de la Sedatu, en conferencia el 17 de junio del 2024.

El legislador panista Federico Döring dijo que la herencia de irregularidades y un complejo expediente de fiscalización heredado a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) por el extitular de la dependencia, Román Meyer, sólo deja ver que “la Sedatu fue el patio trasero de las transas, ocurrencias y disparates de López Obrador, ya que ahí es donde se construían las locuras del emperador”.

Döring mencionó que, dado que las observaciones superan los 500 millones de pesos, de acuerdo con documentos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la extinta Secretaría de la Función Pública (SFP), como publicó La Razón en su edición del lunes, esto solo deja ver que la Sedatu fue ese espacio donde se materializaron “los caprichos” del expresidente.

Era en los campos de béisbol, “solo como culto a su vanidad, a su ego, a su complejo faraónico” que se realizaban proyectos de infraestructura y muchos de ellos “no tenían sustento legal por lo que a cambio de cumplirle permitía que todo lo demás fuera una barra libre”, dijo.

El legislador panista comentó que por eso no sorprende que la Auditoría Superior de la Federación (ADF) haya encontrado irregularidades “porque, como le daban por su lado al presidente, a cambio de eso les dejó la barra libre de la comisión y del resto de la secretaría”.

Döring consideró que se deberían fincar responsabilidades correspondientes a los hechos “porque no podrán ser resueltas para dar la vista correspondiente ante la Fiscalía General de la República”.

Por otro lado, el diputado del PAN, Ernesto Sánchez Rodríguez, criticó que la administración de Andrés Manuel López Obrador propiciara una economía estancada, a pesar del discurso oficial, favorecida por el desvío de recursos hacia obras faraónicas, como el Tren Maya y la refinería Olmeca de Dos Bocas, en lugar de canalizar recursos a políticas de salud pública y el abasto de medicamentos.

Sánchez Rodríguez también se refirió a “la deuda creciente per cápita y una política de autoritarismo que debilita el estado de derecho”, por lo que las irregularidades que presenta la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano durante el pasado sexenio “no sorprenden”.

Esos resultados de las finanzas de la Sedatu, dijo, se deben a que López Obrador fue un gobernante que administró con “mentiras” y “mundos imaginarios”.

También se refirió a “la hipocresía de pedir austeridad mientras los líderes de Mo-rena viajan en clase VIP” y los posibles “contratos chuecos” para amigos y familiares, especial-mente en obras y negocios vinculados al hijo del expresidente, Andrés Manuel, Andy, López Beltrán.

De acuerdo con la revisión que hizo La Razón, los hallazgos sobre la administración del anterior secretario Román Guillermo Meyer Falcón se concentran principalmente en el Programa de Me-joramiento Urbano (PMU), la iniciativa más ambiciosa del sexenio anterior en materia de infraes-tructura urbana, que operó con un presupuesto multimillonario para transformar espacios públicos en diversas entidades del país.

Del total de procesos abiertos contra la Sedatu, cuatro corresponden al ejercicio fiscal de 2022 y siete al de 2023. Además, seis de estos últimos están vinculados directamente con el PMU, mientras que uno más involucra al área de Concertación Agraria, de acuerdo con los registros oficiales de fiscalización.

El caso más alarmante es el Parque Lineal Río Grijalva en Villahermosa, Tabasco con un presunto daño al erario de 200 millones de pesos, más del 30 por ciento de su costo total.

Además, la tercera entrega de la Cuenta Pública 2023 arrojó pagos excesivos por 196.4 millones de pesos por obras fantasma de 77.1 millones por trabajos pagados no ejecutados y sobrecostos por 41 millones en vialidades, ciclovías y restaurantes.