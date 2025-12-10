China condena aranceles aprobados en México y advierte efectos negativos

El embajador Chen Daojiang criticó los aranceles aplicados a más de mil fracciones arancelarias

“Facilitar el comercio es esencial”, considero el embajador de China en México, Chen Daojiang, quien advierte sobre el impacto negativo de las tarifas impuestas a importaciones asiáticas.

La reciente aprobación por la Cámara de Diputados de aranceles de hasta el 50% a las importaciones de países asiáticos ha generado una fuerte reacción del embajador de China en México.

Chen Daojiang, condenó la decisión y demandó alternativas que beneficien a los comerciantes.

Durante su intervención en el Foro México-China 2025, Daojiang destacó que desde hace 70 años, los aranceles y otras regulaciones han elevado los costos, debilitado industrias y se han convertido en obstáculos para el comercio.

“Se deben buscar vías que faciliten el comercio, de modo que, al final, los consumidores sean quienes se beneficien”, afirmó.

El embajador hizo hincapié en que China ha contribuido al desarrollo y que se necesita un esfuerzo conjunto entre políticas públicas, empresas, cámaras de comercio y gobiernos.

“La cooperación entre nuestras naciones puede ser mutua”, subrayó, señalando que existen empresas chinas dispuestas a colaborar con sus contrapartes mexicanas para fomentar el crecimiento y fortalecimiento industrial.

Por su parte, Pola Grijalva, vocal presidenta de la Junta de Gobierno de la China Chamber Mexico, advirtió que los efectos de los aranceles pueden tener un impacto negativo en la economía.

“Es importante insistir en esto: una sola fracción arancelaria puede incluir muchos productos, no solo uno”, explicó.

Al elevar aranceles a más de mil 463 fracciones, se afecta un amplio espectro de bienes, lo que podría llevar a un aumento en el costo de vida y una reducción de la competitividad.

Grijalva también recordó que la experiencia del pasado muestra que el aumento excesivo de aranceles puede provocar un incremento en productos informales y afectar gravemente la cadena productiva, tal como sucedió en 1994.

Ante este panorama, se establecerán mesas de trabajo por sector para analizar las acciones necesarias en las diversas ramas comerciales, buscando mitigar los efectos adversos de las nuevas medidas.

