Guatemala califica como ‘intento de incursión’ los ataques del Cártel de Sinaloa en la frontera

El lunes aparecieron mantas firmadas por el Cártel de Sinaloa con mensajes dirigidos al gobierno guatemalteco.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, calificó como un “intento de incursión” los enfrentamientos registrados la madrugada del lunes en comunidades de la frontera con México, donde presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa realizaron ataques coordinados que dejaron un muerto, un militar herido y varios detenidos, además del aseguramiento de armas, explosivos y vehículos.

Las declaraciones del mandatario se dieron en el marco de la visita oficial de Terrance C. “Terry” Cole, administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), con quien sostuvo una reunión privada en el Palacio Nacional de la Cultura la tarde del martes.

Según medios locales, el encuentro coincidió con el despliegue de operativos militares y de la Policía Nacional Civil de Guatemala en los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, donde se registraron al menos seis ataques simultáneos durante el inicio de la semana.

Arévalo explicó que los agresores “buscaron incursionar en territorio guatemalteco” , pero aseguró que la acción fue “efectivamente repelida” por las fuerzas nacionales.

Agregó que, para evitar nuevos movimientos del Cártel de Sinaloa, se instruyó el reforzamiento de la presencia militar y policial en las zonas fronterizas.

“Más allá de duplicar, si es necesario, triplicar la presencia de nuestras fuerzas para evitar todo tipo de incursión por parte de estos cárteles” Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala



Además del Cártel de Sinaloa, autoridades locales señalaron que en la región opera el denominado Cártel Chiapas-Guatemala, organización con la que el grupo mexicano disputa rutas para el tráfico de drogas y armas.

Durante los ataques del lunes aparecieron mantas con mensajes dirigidos al gobierno guatemalteco, en las que se acusaba supuesta protección hacia integrantes del grupo rival, lo que elevó la tensión en la zona limítrofe.

La visita del titular de la DEA incluyó una felicitación del gobierno de Estados Unidos por los recientes resultados en materia de combate al narcotráfico, entre ellos un aumento en decomisos y extradiciones durante 2025. De acuerdo con el gobierno guatemalteco, esta reunión también formalizó una nueva fase de cooperación en vigilancia fronteriza e intercambio de inteligencia con México, especialmente con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Los ataques recientes forman parte de una escalada de violencia entre organizaciones criminales que buscan consolidar su control en pasos fronterizos utilizados para el tráfico ilícito. Bernardo Arévalo aseguró que Guatemala no permitirá que estos grupos utilicen su territorio para expandirse y adelantó que se mantendrán operativos conjuntos en los puntos más vulnerables.

