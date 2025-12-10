Sheinbaum niega desplazamiento de la delincuencia michoacana a Colima

El vehículo en el que iba el mando operativo recibió al menos 20 balazos, algunos en el parabrisas.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que criminales que operan en el estado de Michoacán ahora hayan migrado al estado de Colima, donde ayer hombres armados atacaron a balazos al subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, Heriberto Morentín.

Durante su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refirió que los episodios de violencia que allí se registran corresponden a las situaciones particulares del territorio, pues además afirmó que dicha entidad tiene grupos delincuenciales dentro.

“No tiene que ver… Digo, evidentemente hay siempre comunicación entre los estados, pero más bien tiene que ver con las propias condiciones de Colima”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este miércoles en Palacio Nacional.

Sobre el estado de salud del funcionario herido, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que se encuentra estable y agregó que también ya hubo detenidos.

