Sheinbaum pide a Gabinete de Seguridad atender uso arreciado de IA por parte de crimen organizado

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió al Gabinete de Seguridad atender la ampliación del uso de la inteligencia artificial (IA) que ha hecho la delincuencia organizada para sus prácticas criminales.

En su edición de este miércoles, el diario La Razón publicó sobre cómo el crimen organizado ha robustecido el uso de herramientas digitales para también modelar rutas para el trasiego de drogas y convertir dinero ilícito en criptoactivos.

Consultada sobre si se consideran acciones al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recomendó la atención del asunto al Gabinete.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que se trabaja con coordinación entre todas las áreas que lo integran y ahora más con la Fiscalía General de la República, que recientemente quedó a cargo de Ernestina Godoy.

“Sí, lo puede contestar el Gabinete de Seguridad. Está trabajando con mucha coordinación con todas las áreas y ahora también con la fiscalía, pues eh con más coordinación todavía”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este miércoles en Palacio Nacional.

“El uso de la IA por redes criminales de alto riesgo”, de la UNAM y publicado este miércoles por La Razón, señala que la delincuencia organizada en México dio el siguiente paso en el uso de la inteligencia artificial para extorsionar, crear modelos de rutas para el tráfico de drogas y convertir dinero ilícito en criptoactivos, entre otras actividades criminales.

El estudio, del investigador mexicano Juan Manuel Aguilar Antonio, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, señala que, frente a esta realidad, los gobiernos y las instituciones públicas de seguridad apenas comienzan a construir los protocolos para incorporar la IA en sus procesos de combate a la criminalidad.

El estudio documentó que los cárteles, principalmente el de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, han utilizado la IA para extorsionar de manera automatizada, a través de bots y clonación de voces que permiten simular secuestros virtuales y presionar a víctimas sin necesidad de contacto físico; la generación de audios y videos falsos para engañar o desacreditar a adversarios y autoridades; la optimización de rutas ilícitas mediante algoritmos que modelan trayectorias para transportar drogas, evitando controles fronterizos; la creación de campañas personalizadas a través de mensajes de texto o correos electrónicos, así como el hackeo a sistemas de videovigilancia o a teléfonos de agentes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR