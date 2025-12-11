Inicia ISSSTE jornadas de ‘Tequio Elena Arizmendi’ en el Hospital General Tacuba.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo del director general Martí Batres Guadarrama, a través de la Dirección de Oficinas de Representación (DOR) y la Subcoordinación de Evaluación de Políticas Institucionales (SEPI), inició las jornadas “Tequio Elena Arizmendi” en el Hospital General (HG) Tacuba, en beneficio de alrededor de 22 mil derechohabientes.

Esta acción tiene como propósito fortalecer la cultura del cuidado de la infraestructura en los centros de atención médica, mejorar la imagen y funcionalidad de las áreas comunes e impulsar la colaboración voluntaria entre las y los trabajadores del Instituto.

El “Tequio Elena Arizmendi”, cuyo nombre está inspirado en la feminista mexicana que destacó por su apoyo a los heridos de la Revolución y la defensa de los derechos de las mujeres, forma parte de la Estrategia Trato Digno, en sintonía con el Plan de 25 puntos para la Transformación del ISSSTE, impulsado por el director general para consolidar espacios dignos, seguros y funcionales para la derechohabiencia.

TE RECOMENDAMOS: Sorteos Resultados del Gana Gato 2943 del 11 de diciembre del 2025

Durante esta primera jornada, que estuvo encabezada por el titular de la DOR, Rodrigo Ávila Carrasco, y el director del HG “Tacuba”, Gustavo Adolfo Castro Herrera, en el HG “Tacuba”, se realizaron actividades de mantenimiento básico en el área de comedor y cocina, ordenamiento de espacios, limpieza profunda, pintura y recuperación de áreas comunes.

Estas labores fueron efectuadas de manera voluntaria por personal médico, administrativo, de mantenimiento y apoyo, en un ejercicio de servicio comunitario, al que también asistieron trabajadoras y trabajadores de base del hospital, de la Oficina de Representación Poniente, y de distintas unidades administrativas.

En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el ISSSTE refrenda el compromiso de transformar los entornos laborales, fomentar la participación del personal en el cuidado de las instalaciones y promover una nueva cultura institucional basada en el respeto, la solidaridad y el servicio público.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR