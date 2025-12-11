Intervención militar de EU “no se va a dar”: CSP

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó nuevamente que se vayan a concretar las intenciones de Estados Unidos (EU) por intervenir militarmente en el país, luego de que así lo reiterara el presidente de aquel país, Donald Trump.

En una entrevista, el republicano afirmó este martes que consideraría usar las fuerzas contra organizaciones criminales en México y en Colombia.

El Dato: La Presidenta ha rechazado los ataques de EU a lanchas en el Caribe para combatir a supuestos narcotraficantes con el argumento de que transportan droga a su país.

Al respecto, la mandataria mexicana negó que esto vaya a ocurrir por considerarlo innecesario y porque el país no aceptaría que extranjeros intervengan. Además, recordó que ambos gobiernos llegaron a un acuerdo de colaboración en materia de seguridad.

“Ya conocen, ya la conocen (su opinión). No, eso no se va a dar, porque no es necesario; primero. Segundo, porque somos un país soberano y nunca aceptaríamos una intervención extranjera. Y tercero, porque ya tenemos un entendimiento con Estados Unidos en materia de seguridad”, declaró.

Además, la mandataria consideró que no es necesario responder a cada una de las declaraciones que hace Trump.

“No necesitamos contestar a cada declaración del presidente Trump; él tiene su pensamiento. Muchas cosas no estamos de acuerdo, pero siempre buscamos la mejor relación entre México y Estados Unidos. Y, hasta ahora, ha sido muy respetuoso”, señaló Sheinbaum Pardo.

Han sido varias las ocasiones en las que el mandatario estadounidense ha expresado sus intenciones de intervenir en territorio mexicano e incluso se lo ha manifestado a la Presidenta en las diez llamadas que han sostenido.

En febrero, Trump emitió un decreto por medio del cual designó a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Tras esta decisión, la mandataria envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional a dos artículos para rechazar cualquier forma de intervención al territorio nacional y también para sancionar con la pena más elevada a quien incurra en actos que vulneren la soberanía del país.

Los cambios fueron a los artículos 19 y 40 de la Carta Magna. Respecto al segundo artículo, se le adicionaron dos párrafos en los que se lee: “El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables”.

En el caso del artículo 19 Constitucional, indica que: “a cualquier nacional o extranjero involucrado en la producción o traslado vinculados al tráfico de armas o se relacione con actividades constitutivas de trasgresión a la soberanía nacional, se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa”.

Instruye a indagar uso de IA por crimen organizado

› Por Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió al Gabinete de Seguridad investigar el uso de la inteligencia artificial (IA) que ha integrado la delincuencia organizada en sus prácticas criminales.

En su edición de este lunes, el diario La Razón publicó sobre cómo el crimen organizado ha robustecido el uso de herramientas digitales para modelar las rutas del trasiego de drogas y convertir dinero ilícito en cripto-activos.

Consultada sobre si se consideran acciones al respecto, la mandataria federal encomendó la atención del asunto al Gabinete de Seguridad y afirmó que se trabaja con coordinación entre todas las áreas que lo integran y ahora más, con la Fiscalía General de la República (FGR), que recientemente quedó a cargo de Ernestina Godoy.

“Sí, lo puede contestar el Gabinete de Seguridad. Están trabajando con mucha coordinación, con todas las áreas, y ahora también con la fiscalía, pues… con más coordinación todavía”, dijo.

En un estudio, el investigador Juan Manuel Aguilar Antonio expone que los grupos que han robustecido sus prácticas criminales con la IA son los cárteles de Sinaloa (CDS) y el Jalisco Nueva Generación (CJNG), principalmente para extorsionar a la población sin recurrir al contacto directo con las personas.

Afirmó que la tecnología también les permite encontrar rutas para el trasiego de insumos ilegales, de manera que puedan evitar controles fronterizos, a lo cual se suman prácticas por medio de mensajes, correos para hackear dispositivos. En suma, explica, esto les ha permitido abaratar sus prácticas ilegales y los riesgos para ser capturados por la justicia.

El asunto ya había sido objeto de observación por parte del Gobierno, sobre todo luego del hallazgo de un centro de reclutamiento y entrenamiento forzado de personas a servicio del crimen en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco en marzo de este año, que llevó a localizar que el CJNG se dedicaba a la creación de perdiles de redes sociales para capturar a jóvenes y reclutarlos.