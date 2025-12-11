Ismael ‘El Mayo’ Zambada obtiene prórroga y le dictarán sentencia hasta abril de 2026

Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los fundadores y exlider del Cártel de Sinaloa, podría conocer su sentencia en Estados Unidos hasta el 13 de abril de 2026, esto después de que su defensa solicitó al juez solicitó que la audiencia fuera aplazada.

Originalmente la audiencia a Ismael “El Mayo” Zambada se tenía programada para enero del próximo año, no obstante, la solicitud de prórroga de su defensa fue presentada ante una Corte federal en Brooklyn, Nueva York, con el argumento de que las condiciones de violencia en varias regiones de México han dificultado la obtención de pruebas y testimonios atenuantes necesarios para la defensa.

Hace tan solo unos meses, Ismael “El Mayo” Zambada se declaró culpable en un acuerdo judicial por cargos relacionados con narcotráfico y crimen organizado. En este proceso enfrenta la posibilidad de cumplir cadena perpetua, similar a la que recibió su antiguo socio Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La decisión final sobre el aplazamiento corresponde al juez Brian Cogan, quien presidió también el caso de Joaquín, “El Chapo” Guzmán. De autorizarse, la sentencia se conocería en abril de 2026, cuando el tribunal escuche los argumentos finales de las partes.

