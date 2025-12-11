Sheinbaum insiste en no intervención, tras incautación de EU a buque petrolero de Venezuela

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que la postura de México es la de respetar los tratados internacionales y la no intervención, luego de que ayer Estados Unidos incautó un buque petrolero venezolano.

La mandataria hizo hincapié en que los conflictos deben de solucionarse por la vía pacífica, no sólo porque así se suscribió a nivel internacional sino también se estableció en la Constitución.

“Nosotros estamos de acuerdo con los tratados internacionales, con el respeto de los tratados internacionales, con la no intervención, con la solución pacífica de los conflictos y siempre México debe velar por ello. Primero, porque es convicción y segundo, porque además está en la Constitución de la República y todo presidente de México, o presidenta, tiene que guiarse por los principios de política exterior de la Constitución”, declaró.

TE RECOMENDAMOS: Estrategia Nacional de Seguridad Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 10 de diciembre del 2025

Estados Unidos confiscó un petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela, informó Donald Trump ı Foto: Especial

Respecto a lo ocurrido con María Corina Machado en torno a la entrega del Nobel de la Paz, se abstuvo nuevamente de hacer algún comentario.

El miércoles pasado, en un evento en la Casa Blanca, Donald Trump informó el aseguramiento de un navío “muy grande”, sin ofrecer más detalles.

“Como saben, acabamos de incautar un buque petrolero en la costa de Venezuela, un buque muy grande, de hecho, el más grande jamás incautado, y hay otras cosas sucediendo”, declaró.

Aunque no revelaron el nombre de la embarcación, el grupo británico de gestión de riesgos marítimos Vanguard dijo a Reuters que podría tratarse del buque Skipper.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT