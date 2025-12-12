¿La influenza A H3N2 ya está en México? Esto dijo la Secretaría de Salud

Esto dijo la SSa sobre la llegada de la "super gripa" a México.

La presencia de la influenza por el virus A H3N2 ha alertado al mundo, especialmente en Estados Unidos y Europa, donde se le ha llamado la nueva “super gripa” por la que, incluso, se han avivado los temores por una nueva pandemia.

De acuerdo con autoridades sanitarias de los países más afectados, este nuevo tipo de virus, aunque provoca síntomas similares a las variantes de influenza ya conocidas, es más contagioso y evade las vacunas actuales.

Reportan contagios de la "super gripa" en Europa y EU. ı Foto: Adobe Stock

Incluso, de acuerdo con medios locales de Estados Unidos y Europa, se han registrado récords de hospitalizaciones debido a contagios de esta nueva cepa. Pero, ¿qué hay de México? La Secretaría de Salud de nuestro país ya emitió un pronunciamiento y esto dice.

Secretaría de Salud lanza esta advertencia sobre la influenza A H3N2 en México

Ante la creciente preocupación por la “super gripa” en otras regiones del mundo, en México ha comenzado un estado de alerta, pues se vuelven inevitables las comparaciones con la pandemia de COVID-19, que afectó gravemente a nuestro país.

Ante esto, la Secretaría de Salud de México informó sobre la presencia del virus A H3N2 subclado K, responsable de la temida “super gripa”.

Temen que "super gripa" repita emergencia del COVID-19 en México. ı Foto: larazondemexico

A propósito, la Secretaría informó que este patógeno “no ha sido identificado en México”, y que actualmente solo se conocen casos en Estados Unidos y Europa.

Remarcó que esta variante de la influenza es una de las que circula cada año y enfatizó la importancia de vacunarse regularmente para evitar un contagio grave.

“Cabe resaltar que el virus de Influenza A H3N2 es una de las variantes que circula cada año. El subclado o variante K, que actualmente se encuentra en Europa y Estados Unidos, no ha sido identificado en México”, aseguró la dependencia en una tarjeta informativa.

“El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica SINAVE mantiene monitoreo y análisis permanente para la detección oportuna de cualquier eventual caso”, abundó.

Sin embargo, con la llegada de turistas en época decembrina, no se descarta que pronto se conozcan casos de este virus en territorio nacional.

¿Qué es la influenza A H3N2 o “super gripa”?

La influenza H3N2 subclado K es un subtipo del virus de la influenza A, el cual, por sus características, se ha identificado como más contagioso e inmune a las más recientes vacunas.

Sus síntomas principales son parecidos a los demás tipos comunes de la influenza, y entre ellos se encuentran:

Fiebre alta, superior a 39°

Dolor de cabeza, muscular y articular

Fatiga extrema

Congestión nasal

Malestar general

