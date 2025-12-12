Sube a ocho los muertos en enfrentamientos entre cárteles en frontera Guatemala-México

Siete cadáveres ingresaron a la morgue de Huehuetenango y uno más a la de San Marcos, confirmó este jueves el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) de Guatemala, elevando así el saldo mortal de los enfrentamientos registrados el lunes pasado entre grupos criminales vinculados a los cárteles de Sinaloa y Chiapas-Guatemala en municipios fronterizos con México.

Todas las víctimas fallecieron por heridas de bala, según determinaron las necropsias realizadas por la institución forense.

La violencia se desató cuando integrantes del cártel de Sinaloa incursionaron en varios municipios del departamento de Huehuetenango y uno de San Marcos para enfrentar al cártel Chiapas-Guatemala, una facción desprendida del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los enfrentamientos dejaron también un soldado herido, y obligaron a ambos gobiernos a coordinar acciones de seguridad en la zona.

Durante el anuncio de las operaciones conjuntas, el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, señaló que “es habitual que las autoridades de ambos países se reúnan para intercambiar información y evaluar la situación de seguridad de la zona”, aunque reconoció la gravedad de los recientes acontecimientos.

La región fronteriza se ha convertido en un corredor estratégico para las organizaciones criminales, que la utilizan tanto para sus operaciones ilícitas como para evadir a las fuerzas de seguridad.

En junio, un grupo armado mexicano logró escapar hacia territorio guatemalteco mientras era perseguido por efectivos mexicanos, quienes perdieron a cinco agentes durante ese operativo.

Las autoridades de ambas naciones mantienen presencia reforzada en la zona ante el temor de nuevos brotes de violencia entre las organizaciones rivales que disputan el control de estas rutas del narcotráfico.

Los hechos del lunes se produjeron en medio de una escalada de tensión que se venía percibiendo desde días previos en varios municipios fronterizos de Huehuetenango y San Marcos.

