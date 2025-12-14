Harfuch descarta vínculo de ‘El Limones’ con CATEM; siguen investigaciones

El titular de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch, descartó vínculos entre Édgar “N”, alias “El Limones” y la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

En conferencia de prensa, Harfuch indicó que el detenido no forma parte de ningún sindicato, sin embargo, sí se tiene vinculado a “El Limones” con una célula delictiva que trabaja en Durango y Coahuila.

Informó que las investigaciones continúan, pues apenas este sábado pasado una juez federal dictó prisión preventiva oficiosa en contra de "El Limones”, señalado como presunto operador financiero del grupo delictivo “Los Cabrera”, organización vinculada a la facción “Los Mayitos” del Cártel de Sinaloa.

Édgar “N” fue detenido el 10 de diciembre por fuerzas federales durante un operativo en el estado de Durango, en el que también fueron capturados otros cinco presuntos integrantes de la misma célula criminal.

▶ #Vídeo | El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch (@OHarfuch), aclaró que, hasta el momento, no existen indicios que vinculen a "El Limones" con el diputado Pedro Haces ni con el sindicato Catem. No obstante, señaló que las investigaciones al… pic.twitter.com/C8KpK0cX0W — La Razón de México (@LaRazon_mx) December 14, 2025

Tras su detención, los seis imputados ingresaron al penal del Altiplano, donde se realizó la audiencia inicial en la que las autoridades solicitaron la vinculación a proceso por los delitos de acopio y portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores, así como delitos contra la salud en su modalidad de narcotráfico.

Luego de que se diera a conocer el arrestó del presunto delincuente, comenzaron a difundirse versiones que lo vinculaban con CATEM, sin embargo, rápidamente la organización salió a desmentir cualquier relación.

A través de un comunicado y un video en redes sociales, Pedro Haces Barba, diputado federal y líder nacional de CATEM , señaló que “El Limones” no forma ni ha formado parte de su estructura.

“La CATEM siempre ha sido una organización sindical limpia y que se ha destacado como pieza fundamental en la protección de los derechos sindicales de sus trabajadores”, expresó en el comunicado.

Detienen a "El Limones" y cinco presuntos integrantes de Los Cabrera permanecerán en prisión federal ı Foto: FGR

