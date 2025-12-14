Reanudan audiencia contra César Duarte en el penal del Altiplano; definirán vinculación a proceso

César Duarte permanece en prisión preventiva en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México.

Este domingo se reanuda la audiencia de vinculación a proceso contra César Duarte , exgobernador de Chihuahua, en la que una jueza federal determinará si enfrenta un juicio formal por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero.

La diligencia se lleva a cabo en el penal federal de máxima seguridad El Altiplano, en el Estado de México.

César Duarte. ı Foto: Cuartoscuro.

La audiencia comenzó a las 9:00 horas y es continuación de una sesión maratónica que se extendió hasta la medianoche del sábado, debido al volumen de pruebas presentadas por las partes.

La jueza María Jazmín Ambriz López deberá resolver si existen elementos suficientes para vincular a proceso al exmandatario o, en su caso, ordenar su liberación.

Duarte permanece en prisión preventiva justificada, medida dictada el miércoles pasado tras más de 14 horas de audiencia, al considerar la autoridad judicial que existe riesgo de fuga.

El exgobernador fue trasladado al Altiplano, donde permanecerá recluido mientras se define su situación jurídica.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Duarte de haber desviado recursos públicos y de intentar introducir al sistema financiero 73 millones 925 mil pesos, mediante diversas operaciones bancarias.

De acuerdo con la investigación, los fondos habrían sido canalizados a través de la Unión Ganadera División del Norte y una financiera.

Este señalamiento se suma a otros procesos penales que enfrenta el exgobernador en Chihuahua, donde ya ha sido acusado por el desvío de 96.6 millones de pesos durante su administración (2010-2016).

La defensa del exmandatario ha rechazado las imputaciones y aseguró que el caso presenta irregularidades. Argumentó que existe una posible duplicidad de procesos, al tratarse de hechos que, argumentó ya han sido judicializados en el ámbito local.

Además, sostuvo que se violó el secreto bancario y que el proceso responde a una persecución política.

El propio Duarte negó los cargos y solicitó que el proceso se resuelva con prontitud.

