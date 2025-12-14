Sheinbaum felicita a José Antonio Kast por triunfo en elecciones presidenciales de Chile

A la izquierda, la Presidenta Claudia Sheinbaum; a la derecha, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, felicitó al ultraderechista José Antonio Kast Rist por su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Chile.

A través de la red social X, la mandataria también saludó los más de 13 millones de chilenos que participaron en la jornada electoral para elegir al sucesor de Gabriel Boric Font a partir del 11 de marzo de 2026.

Sheinbaum, cuya trayectoria política ha estado ligada a movimientos de izquierda, confió en mantener la estrecha relación que ha caracterizado a los gobiernos de México y Chile los últimos cuatro años, para seguir trabajando “por el bien de nuestros países y de la región”.

Felicitamos al pueblo chileno por una jornada electoral pacífica y democrática. También a José Antonio Kast, próximo presidente de Chile.



Confío en que ambos gobiernos seguiremos trabajando por el bien de nuestros países y de la región. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 15, 2025

Sólo hora y media después del cierre de las mesas de votación, el Servicio Electoral de Chile (Servel) difundió los resultados preliminares que dieron casi de inmediato el triunfo a Kast, líder del Partido Republicano, sobre la izquierdista Jeannette Jara Román, del Partido Comunista.

Con el 99.33 por ciento de las mesas escrutadas, Kast obtuvo la preferencia del 58.17 por ciento del electorado, frente al 41.83 por ciento de la abanderada del oficialismo, quien reconoció la derrota al declarar que “la democracia habló fuerte y claro”.

Tras los comicios, el republicano y la izquierdista se reunieron para sostener una “conversación respetuosa y republicana”; además, el presidente saliente Gabriel Boric felicitó a Kast y, en una llamada telefónica televisada, le aseguró una transición ordenada.

En su primer discurso como presidente electo, en la sede del Partido Republicano en Santiago, Kast prometió que Chile “va a tener cambio real”.

“Sin seguridad no hay paz. Sin paz no hay democracia, y sin democracia no hay libertad, y Chile volverá a ser libre del crimen, de la angustia, del temor”, afirmó.

Sin embargo, Kast reconoció que “no hay soluciones mágicas” y que los cambios no suceden “de un día para otro”, aunque no quitó el dedo del renglón en sus prioridades: seguridad, migración y “progreso económico“.

“Chile necesita orden. Orden en nuestras calles. Orden en el Estado. Orden en las prioridades que se han perdido. Orden”, enfatizó.

La victoria de José Antonio Kast se suma al reciente avance de la derecha en América Latina, con los triunfos de Daniel Noboa Ecuador, Nayib Bukele en El Salvador, y Javier Milei en Argentina que llegaron al poder antes que el chileno. En octubre pasado, además, la elección del centrista Rodrigo Paz puso fin a casi dos décadas de gobiernos socialistas en Bolivia.

Esta fue la tercera candidatura de Kast a la presidencia y su segundo balotaje, luego de haber sido derrotado por Gabriel Boric en 2021.

Con información de Reuters.

