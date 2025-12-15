Ebrard: Aranceles no buscan afectar a ningún país, sino proteger 350 mil empleos

Ante las inquietudes generadas por la reforma arancelaria recientemente aprobada por el Congreso y que incluye impuestos a diversos artículos y mercancías provenientes desde el extranjero, el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, subrayó que el plan no tiene dedicatoria a países en específico, sino que su objetivo es el de proteger 350 mil empleos en México.

“En resumen, 350 mil empleados vamos a proteger. No buscamos dañar a ningún país en específico, no tiene diseño geopolítico, es diseño comercial y económico, protección de empleo, comercial. Los productos en donde vemos que hay una competencia desventajosa para la industria mexicana, se busca proteger a nuestra industria en relación a cualquier abuso que haya de una empresa o de otros lugares”, dijo Marcelo Ebrard durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Marcelo Ebrard explicó que durante los últimos años han crecido las importaciones, es decir la compra a otros países, en las industrias de acero, textil y calzado en 12.4, 20.8 y 22.3 por ciento, donde se prevé que, de continuar con esta tendencia, se perderían 350 mil empleos para el próximo año.

El secretario de Economía y la Presidenta de México. ı Foto: Captura de pantalla.

Los estados con mayor impacto posible serían Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla y Querétaro.

Marcelo Ebrard explicó que fueron representantes de estas industrias quienes expresaron la demanda por proteger los empleos, particularmente en la automotriz, donde el crecimiento de la importación de autos ligeros desde países asiáticos con los que no se tiene tratado de libre comercio, creció 34 por ciento de 2023 a 2024, y, además, México importa 10 veces más de lo que exporta hacia dicha región.

Marcelo Ebrard enfatizó que este crecimiento se ha dado, además, con la entrada de mercancías a precios más bajos de los que ofrece la industria nacional, como una estrategia con la que han conseguido ganar mercado, lo que eventualmente ha causado un desplazamiento de lo producido en el país que más adelante resultará insostenible.

Marcelo Ebrard consideró que esto ha resultado injusto y además se considera una práctica inequitativa comercial.

Bajo este contexto, Marcelo Ebrard recalcó que la aplicación de aranceles determinada con la reforma tuvo únicamente como objetivo proteger los empleos de los mexicanos, mas no el provocar daños a otros países a los que impactarán los nuevos impuestos a aplicarse a partir del próximo año.

“A ese ritmo de crecimiento de importaciones, repito, con precios por debajo de los precios de referencia -esto lo hacen muchas empresas cuando quieren ganar mercado-, primero gano el mercado, vendo debajo de inventario, sé que mi competidor no puede sobrevivir y después ya suben los precios más adelante… Nosotros no tenemos un diseño geopolítico, es lo que quiere decir. O sea, no le cobramos a un producto porque se hizo en un país. Lo que hacemos es poner un arancel para proteger una industria en México. No importa en qué país se produzca”, dijo Marcelo Ebrard.

Marcelo Ebrard negó que esta medida vaya a encarecer los artículos en altos niveles, solo será de 0.2 por ciento.

Marcelo Ebrard aseguró que esto obligará a los importadores a bajar o mantener el precio al que comercializan, porque si no se arriesgaría a perder mercado, es decir que van a tener que participar reduciendo el diferencial de sus precios.

