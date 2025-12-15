Gobierno exhorta a empresarios proteger derechos sociales de trabajadores en fin de año

El Gobierno de México, por sexto año consecutivo identificó, a patrones que históricamente durante diciembre dan de baja a personas trabajadoras ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) para recontratarlas en enero del siguiente año.

El IMSS dijo que las bajas injustificadas impactan negativamente en la continuidad de los derechos laborales, de seguridad social y de vivienda de las personas trabajadoras afectadas.

Y mencionó que el 63% de los puestos de trabajo que se perdieron entre noviembre y diciembre 2024, corresponden a empleos registrados como permanentes.

“Si bien existen contrataciones temporales legítimas, muchas de las personas trabajadoras dadas de baja en diciembre y recontratadas en enero están registradas por los patrones ante el IMSS como permanentes; por lo que, estas bajas son una práctica totalmente irregular”, dijo el instituto.

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ı Foto: IMSS.

Cabe destacar que durante enero de 2025 fueron recontratadas por la misma empresa 142 mil 398 personas trabajadoras dadas de baja en diciembre de 2024. En virtud de lo anterior, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el IMSS y el INFONAVIT han enviado cartas a patrones que presuntamente incurren en estas prácticas.

Lo anterior con el propósito de que revisen si el manejo de su plantilla laboral se encuentra acorde al marco normativo vigente y eviten realizar acciones que vulneren los derechos de las personas trabajadoras, así como eludir obligaciones en materia laboral y de seguridad social.

“El incumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social tiene consecuencias legales las cuales ponen en riesgo las finanzas de las empresas e incluso ocasionan que los patrones enfrenten responsabilidades administrativas y fiscales”, dijo el IMSS.

Y consideró que es de suma importancia que las personas trabajadoras y sus familias estén siempre protegidas con todas las prestaciones a las que tienen derecho. Para la atención de dudas y obtención de más información.

pic.twitter.com/kzVGO09nKI — Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (@PROFEDET) December 15, 2025

Por ello el instituto puso a disposición de las personas interesadas el teléfono 800 623 2323, opción 5, luego opción 1 o el de INFONAVIT que atiende a través de Infonatel Patrones en el 55 9171 5050 para la Ciudad de México y la zona metropolitana, así como 800 008 3900 (sin costo) desde cualquier parte del país.

En materia de derechos laborales, PROFEDET orienta a los trabajadores en el 800 717 2942 y 800 911 7877 y el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) resuelve dudas en el 55 3067 3000 y 55 3000 2100 extensiones 20005, 63160, 65104, 65235, 65311 y 65344, así como mediante el correo electrónico buzonciudadano.repse@stps.gob.mx

Además, la Inspección Federal del Trabajo recibe quejas y denuncias a través del Sistema de Quejas y Accidentes Laborales (SIQAL) siqal.stps.gob.mx; así como en el 5520005700 extensiones 65338, 65354 y 65314 o mediante los correos electrónicos inspeccionfederal@stps.gob.mx y centromando.dgift@stps.gob.mx.

⚠️Atención Personas trabajadoras

💡La #PROFEDET puso en marcha el #CISSEL, para una atención más inmediata.

☎️079, línea del Gobierno de México. pic.twitter.com/bKK000HioC — Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (@PROFEDET) July 3, 2025

