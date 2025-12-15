Inicia construcción de nueva generación de buques patrulla oceánica de la Armada de México

Se realizó la ceremonia de puesta de quilla en el Astillero de Marina número 1 en Salina Cruz , Oaxaca.

Con una ceremonia en el Astillero número 1 de la Marina, en Salina Cruz, Oaxaca, este lunes arrancó la construcción de siete buques clase Yucatán OPV 2025, que renovarán la flota de la Armada de México, informó la Secretaría de Marina.

Durante el acto simbólico se colocó al primer buque la quilla, la “columna vertebral” del barco que va de proa a popa y que, según el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, representa “el primer bloque ensamblado”

La corporación detalló que se trata del primer buque de la patrulla oceánica que será desplegada en el Océano Pacífico y el Golfo de México. Además, durante la actual administración, se contempla la construcción de patrullas costeras, interceptoras y buques multipropósito.

Morales Ángeles destacó que el proyecto cuenta con el impulso de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al señalar que una nación con vocación marítima requiere unidades modernas, altamente operativas y tecnología de vanguardia , diseñadas a la medida de sus necesidades estratégicas.

La patrulla oceánica Clase Yucatán incorpora tecnologías como paneles solares y un sistema de propulsión diésel-eléctrico híbrido con una potencia total instalada de 15 mil 700 kilowatts, lo que permitirá ampliar el alcance operativo, fortalecer la vigilancia marítima, optimizar la respuesta ante emergencias y reforzar la presencia naval en áreas de interés.

Esta primera embarcación tendrá, además, una eslora de 79.5 metros, manga de 11 metros y calado de 3.3 metros; contará con una dotación de 60 elementos navales, una embarcación interceptora y un hangar semirretráctil para helicóptero. Su proceso de construcción contempla cuatro etapas: puesta de quilla, botadura, alistamiento y abanderamiento.

