Sheinbaum llama a reflexión de movimientos progresistas en AL tras triunfo de ultraderecha en Chile

Claudia Sheinbaum se refirió nuevamente al triunfo de Kast en Chile y aseguró que es un llamado a AL para reflexionar sobre los movimientos progresistas.

El triunfo electoral del ultraderechista José Antonio Kast, próximo presidente de Chile, representa un llamado a la reflexión para los movimientos progresistas en América Latina, afirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien descartó que una situación similar pueda replicarse en México.

Tras los resultados de la segunda vuelta presidencial en Chile, donde Kast obtuvo 58.1 por ciento de los votos, superando a la candidata de centroizquierda Jeannette Jara, la mandataria mexicana señaló que se trató de un proceso democrático en el que la ciudadanía decidió el rumbo de su país.

José Antonio Kast será el próximo presidente de Chile. ı Foto: Reuters

Sheinbaum consideró que, aunque en la región se observa el regreso de gobiernos de derecha en más de un país, cada caso debe analizarse a partir de sus propias circunstancias políticas y sociales.

Hay que analizar cada país. Evidentemente, nosotros queremos que haya más gobiernos cercanos al pueblo, pero que siempre se decida de manera democrática. En el caso de Chile, fue una votación democrática, eligió el pueblo de Chile a quién quiere que lo gobierne Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Creo que es un momento de reflexión para los movimientos progresistas en América Latina de por qué se dan estas circunstancias Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Descarta que regreso a la derecha ocurra en México

La presidenta rechazó que este escenario se reproduzca en México y sostuvo que el actual gobierno cuenta con alto respaldo popular, derivado del cumplimiento de compromisos y de los resultados obtenidos en materia social.

Esto no se va a dar en México porque, número uno, hay mucho apoyo popular al gobierno porque estamos cumpliendo y no hemos traicionado lo que nos comprometimos. Número dos: hay resultados, como la disminución de la pobreza y de las desigualdades, y la mayoría de las y los mexicanos está de acuerdo con la transformación que vive el país Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Sheinbaum añadió que la unidad del movimiento es un factor indispensable para mantener el respaldo ciudadano y evitar el desgaste político.

Cuando no hay unidad en los movimientos, se genera una disminución del apoyo. Aquí buscamos siempre la unidad, y eso da resultados: honestidad, resultados y nunca abandonar los compromisos con el pueblo. Por eso el gobierno tiene mucho apoyo popular, y en todo caso, hay que analizar qué pasó en Chile Claudia Sheinbaum, presidenta de México



