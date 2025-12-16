‘Supergripe’ no representa riesgo para México, reitera SSa; garantiza vacunas suficientes

El titular de la Secretaría de Salud aseguró que la llamada “supergripe” no representa un riesgo para México y que hay vacunas suficientes.

Ante las alertas generadas por una nueva variante de influenza a nivel global, el titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, aseguró que la denominada “supergripe” no representa ningún riesgo para México y afirmó que el país cuenta con vacunas suficientes para proteger a la población.

Durante la conferencia matutina, el funcionario federal precisó que hasta el momento solo se ha identificado un caso en territorio mexicano, por lo que consideró suficiente mantener la vigilancia epidemiológica, en atención a la recomendación emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Autoridades sanitarias llaman a reforzar la vacunación contra influenza ante la detección de un solo caso de la nueva variante en el país. ı Foto: Captura de video

Explicó que la llamada “supergripe” es una variante de la influenza cuya principal característica es ser más contagiosa, aunque subrayó que las vacunas contra influenza disponibles en México son efectivas para prevenir esta enfermedad.

El punto muy importante que queremos dejar señalado el día de hoy es que es una variante que se previene con la vacuna contra influenza que tenemos disponible en México. No es una variante especial, sino que está dentro de nuestra vacuna y queda protegido… Por lo tanto, no representa en este momento ningún problema para el país, es nada más estar pendiente con vigilancia epidemiológica David Kershenobich, secretario de Salud



Kershenobich señaló que alrededor del 50 por ciento de la población ya se ha vacunado contra influenza, y reiteró el llamado a que las personas acudan a los centros de salud, especialmente quienes pertenecen a grupos vulnerables, como pacientes con hipertensión, diabetes u obesidad.

Destacó que la vacuna Mexinvac, aplicada desde 2024 y 2025, es producida completamente en México y que existe abasto suficiente para cubrir a la población en riesgo. Además, subrayó que la prevención es la estrategia más efectiva frente a la enfermedad.

Lo que es muy importante es recordar que la estrategia de prevención es mucho mejor que nada más estar enfocados en el tratamiento de la enfermedad David Kershenobich, secretario de Salud



