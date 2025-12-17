Arrestan a 3 de célula delictiva vinculados a extorsión de limoneros en Michoacán: García Harfuch

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, autoridades federales y estatales detuvieron en Apatzingán, Michoacán, a tres integrantes de una célula delictiva dedicada al uso de artefactos explosivos y vinculada a extorsiones contra productores de limón.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch informó que los detenidos están acusados de extorsionar a productores de limón en la región de Tierra Caliente, a quienes habrían intimidado mediante amenazas y explosivos para exigir pagos ilegales.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, impulsada por la Presidenta @Claudiashein, en Apatzingán, Michoacán, autoridades federales y estatales detuvieron a 3 integrantes de una célula delictiva dedicada al uso de artefactos explosivos y vinculados a… pic.twitter.com/WItQhKYWyB — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) December 17, 2025

Las autoridades informaron que los asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para identificar a otros posibles integrantes de la célula criminal y determinar su responsabilidad en hechos violentos recientes en la zona.