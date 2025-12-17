No hay razón para que transportistas y campesinos bloqueen carreteras: Sheinbaum

Ante las nuevas advertencias de transportistas y productores sobre realizar bloqueos carreteros que podrían extenderse hasta las celebraciones de fin de año, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no tienen motivo para continuar movilizándose.

Esta semana, las organizaciones productoras sostienen nuevos acercamientos con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) para negociar la respuesta a sus demandas, en cuanto a los precios de los granos y demás cultivos en los que trabajan.

Al respecto, la mandataria puso en duda la conformación de los grupos que se mantienen inconformes y amagan con otra movilización, pues además aseguró que ya se trata de menos personas que al inicio.

Campesinos se manifestaron en días pasados en la Ciudad de México ı Foto: Cuartoscuro

Comentó que se ha mantenido los diálogos con el sector para mantener el apoyo, como lo fue la apertura de ventanillas en distintos estados a donde los productores pueden acudir.

Y es que mencionó que no todas las exigencias son fáciles de atender, ya que no todo requiere atención presupuestal, sino que hay puntos que involucran las normas que rigen la operación comercial en el campo.

“Ya es realmente muy poca la gente que está planteando esto. A la mayoría se les ha atendido y hay algunos temas que no es sencillo cumplir, no solamente por un asunto presupuestal, sino son cuestiones incluso normativas. Pero se está dialogando y, por supuesto que no hay razón ninguna para que pudieran tomar alguna vía de comunicación”, dijo.

