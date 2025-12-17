Pagan 15 mil mdp del adeudo a farmacéuticas

Más de 15 mil millones de pesos ha pagado el Gobierno a empresas farmacéuticas a las que se les debía por concepto de contratos para el suministro de insumos médicos en años pasados.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que se subsanaron los adeudos tras una revisión extensa de la documentación para acreditar que las empresas que alegaron adeudos sí hubieran cumplido con las responsabilidades para la entrega de medicamentos. Así, argumentó que el retraso en el pago no se trató de una falta de recursos.

El Dato: El gobierno continúa las investigaciones para hacer efectivas las sanciones contra las empresas farmacéuticas incumplidas, que pueden consistir en inhabilitaciones.

“Se han pagado cerca de 15 mil millones de pesos de adeudos de medicamentos de años anteriores. Había el recurso. Lo que había que hacer es una revisión intensa de si estaban todos los papeles completos, si habían entregado los medicamentos, etcétera, etcétera”, declaró.

La mandataria insistió en que no se volverá a contratar a aquellas empresas que hayan incumplido los contratos.

“Sí hay empresas que no se van a contratar de nuevo. Es distinto inhabilitar a una relación que establece (la Secretaría) Anticorrupción y Buen Gobierno donde dice: ‘Estas empresas ya no deben contratarse’. La inhabilitación lleva un proceso largo”, aclaró.

Por su parte, Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, aseguró que la “presión” sobre esta situación de adeudo ya es menor. Explicó que había casos en donde el pago no se había realizado porque varias empresas no ingresaron facturas y demás comprobantes.

“Se descubrió una cosa que es importante que les diga: que muchas de las empresas que creían que tenían adeudos, no en su totalidad, pero varias de ellas, todavía no habían ingresado de manera completa los documentos necesarios para poder pagarles todas las facturas, todos los comprobantes de entrega”, dijo.

Al presentar un balance del programa Rutas de la Salud, Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS-Bienestar, detalló que se han entregado más de 115 millones de piezas de medicamentos.

A cuatro meses del inicio de la estrategia, se han abastecido tal cantidad de fármacos a ocho mil 440 centros de salud y 646 hospitales, lo cual calificó como histórico. Subrayó que con este plan se ha conseguido llevar medicamentos hasta las zonas más alejadas.

Además, en la cuarta entrega realizada a instalaciones de segundo y tercer nivel, detalló que se entregaron 14 millones de piezas a 640 hospitales.

Finalmente, el funcionario agradeció al personal operativo que se ha desplegado por todo el país para llevar los insumos médicos a cada rincón.

“No quisiéramos cerrar el año sin antes reconocer el trabajo de las personas que hacen posible esta operación logística tan compleja: Son equipos logísticos que empacan miles de kits, de paquetes de medicamentos al día. Choferes que recorren caminos y trayectos de difícil acceso. Incluso hasta operadores de lancha.Encargadas de farmacia, que cuentan y entregan los medicamentos.

“Enfermeras y enfermeros que atienden con trato digno a los pacientes y les confirman que su medicamento sí está disponible. Y claro, médicas y médicos que prescriben de manera razonada, 100 por ciento alineada a los PRONAM, con criterios clínicos, protegiendo siempre a nuestros pacientes”, dijo.