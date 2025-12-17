Remueve ANAM a Tonatiuh Márquez tras retiro de visa

EN MEDIO del retiro de su visa y una presunta investigación por parte de autoridades estadounidenses por huachicol, Alex Tonatiuh Márquez Hernández fue removido del cargo que ocupaba como director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

EL TIP: AUTORIDADES diplomáticas refirieron que la cancelación de la visa al exfuncionario se ampara en la Ley de Inmigración de EU, como parte de la revisión del documento.

En conferencia, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que la decisión fue tomada por el director de la ANAM, Rafael Marín Mollinedo, y dijo no tener información respecto a la supuesta indagatoria contra Márquez Hernández, ni tampoco sobre las razones detrás del retiro de la visa que ordenó Estados Unidos.

“No tenemos conocimiento de ninguna de las dos cosas. Lo que sí es que ya no trabaja en Aduanas, la decisión la tomó el director de aduanas”, dijo.

TE RECOMENDAMOS: Pactan conectar su inteligencia México y EU van contra ataques de narcodrones

En ese contexto, subrayó que cualquier servidor público que incurra en irregularidades, será investigado, ya sea por la vía administrativa, mediante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, o penal, a través de la Fiscalía General de la República (FGR), porque no se cubre a nadie.

“No hay nada en este momento que pudiera decirse tanto de Anticorrupción o de la Fiscalía que hubiera algún delito en particular, pero tomó la decisión el director de que ya no participara en Aduanas, y de todas maneras si hay denuncias que tengan sustento, se investiga, en cualquier caso. Nosotros no vamos a, como lo he dicho siempre, nosotros no somos tapadera de nadie, nosotros actuamos con honestidad y con responsabilidad”, comentó.

NO TENEMOS conocimiento de ninguna de las dos cosas (indagatoria por huachicol ni motivo del retiro de la visa). Lo que sí es que ya no trabaja en Aduanas, la decisión la tomó el director de Aduanas CLAUDIA SHEINBAUM Presidenta de México



El ahora exfuncionario, además de ser señalado de formar parte de prácticas relacionadas al tráfico de combustible, también ha sido vinculado con una empresa que, presuntamente, se encuentra en la mira del Servicio de Administración Tributaria (SAT), por haber obtenido ingresos irregulares en los últimos seis años.

Márquez también fue acusado por parte de personal que se manifestó a inicios de año, de amenazarlos con quitarles el empleo si no le realizaban pagos.