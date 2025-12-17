Sheinbaum insiste en desaparición de Ople

Al comentar que no se necesitan más procesos burocráticos, la Presidenta Claudia Sheinbaum mantuvo su postura referente a que los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) deben de desaparecer.

Esto, en el contexto donde representantes de los OPLE acudieron ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y otras autoridades vinculadas a la reforma electoral del próximo año, para entregar sus planteamientos en donde el principal es mantener a dichos organismos.

Al respecto, la mandataria federal comentó que aún no se tiene la propuesta final que se presentará ante el Congreso de la Unión el próximo año.

El Dato: Los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) son autoridades autónomas en cada estado encargadas de las elecciones locales en coordinación con el INE.

“Vamos a esperar la propuesta. Pienso yo que se duplica en mucho las funciones, pero vamos a esperar la propuesta… Lo que pienso es que no se requiere tanta burocracia para realizar las elecciones, al final es recurso público… ayudan en algunos temas, pero realmente —desde mi perspectiva— se duplican mucho las funciones. Pero vamos a esperar a la revisión de las propuestas que se hicieron y, a partir de ahí, presentar una propuesta general”, declaró.

Además, recordó que entre las tareas de la Comisión Presidencial conformada específicamente para elaborar la iniciativa presidencial para añadir más cambios al sistema electoral en México, estuvo la realización de consultas para recoger la opinión de la ciudadanía.

“Lo que decidimos es que se consultara a la gente. Entonces, ha habido foros en todo el país que han atendido los miembros de la Comisión. Y ahí se han recogido las propuestas, vamos a analizarlas ahora este fin de año e inicios del próximo año, para presentar una propuesta que tome en cuenta las distintas opiniones”, dijo.

Reiteró que su opinión es que hay funciones que se duplican y finalmente todo el recurso que se utiliza proviene del erario.

“Hay que ver las funciones de las OPLE, o sea, lo que eran o lo que son los Institutos Electorales Estatales y las funciones del INE. Porque el INE, desde la última reforma electoral, tiene como atribución la organización y la supervisión fiscal; o no fiscal, sino la supervisión de lo… fiscal solamente el SAT. Pero la utilización de los recursos públicos y privados para el uso de campañas, eso ya lo tiene el INE, ya no los organismos estatales”, comentó.

La propuesta planteada por los OPLE fue entregada, junto a otras de la sociedad civil, al presidente de la Comisión Presidencial para la reforma, Pablo Gómez, por la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, quien dijo que hay que aprovechar el momento para poder presentar alternativas al plan: “Si hay alguna propuesta en específico que cada quien podamos poner en el repositorio para ello, colocado en la página de la Comisión, hay que hacerlo. Cada vez que se nos abre una puerta y guardamos silencio, estamos imposibilitados a hacer cualquier sugerencia. Hay que aprovechar cada puerta que se abre y esta es una”, comentó.

Y concluyó: “resultan fundamentales para las zonas de atención especializada y garantizar la instalación las casillas hasta el último rincón de las localidades”.

Discusión empezará en febrero, adelanta Monreal

› Por Tania Gómez

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, dio a conocer que, si llegara a mediados de enero la iniciativa de reforma político-electoral, como lo anunció la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, “empezaríamos a trabajarla en comisiones, pero no creo que nos dé tiempo para un periodo extraordinario”.

Dijo que se comenzaría la discusión formal el primero de febrero, porque se ingresará por la Comisión Permanente, según sea la Cámara de origen que se decida.

“No sabemos si va a ser la Cámara de Diputados, no sabemos si va a ser la Cámara de Senadores, pero en el caso de que la Presidenta decidiera enviarla a la Cámara de Diputados iniciaríamos reuniones amplias para poder deliberar sobre las materias que se van a plantear”, agregó.

El Tip: La comisión Presidencial para la Reforma Electoral realizó 65 foros de consulta y más de 5 mil 200 intervenciones de participación.

En declaraciones a representantes de medios de comunicación, el también coordinador del grupo parlamentario de Morena comentó que se tiene que cuidar que se respete la ley, dado que hay un plazo para modificar en materia electoral antes de que inicie el proceso formalmente; sólo salvando eso, tendremos toda la discusión que sea necesaria.

Recordó que la Presidencia ya anunció algunas reformas, entre ellas la representación proporcional, es decir, legisladores plurinominales, gastos que se erogan con motivo de los procesos y del financiamiento a los partidos, el funcionamiento de los OPLE y los tribunales electorales.

“Obviamente tendríamos que deliberar y debatir mucho, porque dentro del propio movimiento hay posiciones diversas, dentro de nuestros aliados. Entonces, vamos a esperar la reforma”, aclaró Monreal .

Destacó que la reforma electoral también puede traer dentro de su contenido la revocación de mandato, o puede verse por separado, ya que hay un dictamen que no se ha votado, que se podría agilizar, “pero vamos a esperar qué trae la propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum para el mes de enero”.

Precisó que si la iniciativa le toca a la Cámara de Diputados se realizarían audiencias públicas, foros y lo que sea conveniente y que se haya acordado en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para que todos deliberen, debatan y hagan sus propuestas sobre la reforma electoral.