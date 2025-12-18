Criminalizar a migrantes es falta de humanidad: Sheinbaum

Frente al ultimátum advertido por el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, para expulsar a migrantes de su país y sus intenciones de construir un muro, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que la criminalización de las personas indocumentadas habla de una falta de humanidad.

Una vez ganadas las elecciones presidenciales, el ultraderechista dio a conocer un plan para sus primeros tres meses de gobierno en el que incluye fijar un plazo para que los migrantes dejen su país y también contempla levantar un muro con zanjas, así como establecer un cerco de vigilancia y otras medidas para frenar el ingreso de personas provenientes de los países vecinos.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó las medidas que criminalizan a los migrantes, a las que además consideró generadoras de problemas.

“La criminalización de las y los migrantes es, no solamente un acto de poca humanidad, vamos a decirlo así, sino que genera problemas”, declaró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia de prensa.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró su posición en cuanto a que para resolver la migración es invertir en los países de donde salen, por medio de estrategias para evitar la pobreza, la desigualdad “porque la gente no migra por gusto”.

“Nosotros nunca vamos a estar de acuerdo con las acciones que criminalicen a las y los migrantes. Nuestra posición es que tiene que haber cooperación para el desarrollo siempre de cualquier país hacia otro y al mismo tiempo la protección de las y los migrantes y siempre dar una alternativa”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

