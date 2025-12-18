Gobierno destinará 115 mdp a pago de fianzas, asesoría legal... a migrantes en EU

Roberto Velasco, encargado de Despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores, esta mañana en Palacio Nacional.

Un monto de 115 millones de pesos será destinado por el Gobierno Federal para distintas acciones dirigidas a los mexicanos migrantes que residen en Estados Unidos, entre las que se incluye el pago de fianzas de quienes sean detenidos en el marco de la embestida antimigratoria emprendida por el gobierno de Donald Trump.

Roberto Velasco Álvarez, encargado de Despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expuso en la conferencia matutina de kla Presidenta Claudia Sheinbaum, expuso que el dinero provendrá del sorteo “México con M de Migrante”, realizado en septiembre de este año.

De los 115 millones de pesos recaudados, 50 millones serán destinados al reforzamiento de representación legal a los migrantes, lo que incluye el pago de fianzas.

Se estima que, con apoyo de organizaciones aliadas, se pueda atender hasta 300 mil personas para que puedan seguir sus procesos migratorios en libertad.

Otros 35 millones de pesos serán para aumentar el personal especializado legal en los consulados con alta demanda de protección; 10 millones serán para fortalecer el programa de visitas a centros de atención.

Diez millones de pesos más se invertirán en el aumento de las jornadas extraordinarias de protección; cinco millones adicionales para acciones de difusión preventiva y los cinco millones restantes para brindar apoyo humanitario en caso de desastres naturales.

Respecto a esto último, comentó que se ha dispuesto este monto debido a que ha habido connacionales afectados por desastres como los incendios o inundaciones que devastaron regiones en Estados Unidos.

Detalló que de los más de 145 mil repatriados, al menos 130 mil ya recibieron asistencia consular. Explicó que no se le ha dado a todos, porque los servicios son a voluntad y solicitud de los migrantes.

Anunció que en enero se tendrá una nueva evaluación de la atención consular para verificar el funcionamiento de las acciones impulsadas.

“Detectamos esa necesidad de tener algunos recursos para poder apoyar a personas que por un desastre natural o alguna cosa de esta naturaleza, pues de pronto se quedan sin trabajo, sin su casa. Entonces pues esto nos va a permitir apoyarles y también incrementar las acciones de difusión preventiva que son muy importantes, porque obviamente ayudan a que las paisanas y los paisanos conozcan sus derechos, sepan también los recursos con los que cuentan y, por supuesto, todos los servicios que ofrecemos”, destacó.

