PRI va por fortalecer seguridad en internet ante aumento de delitos cibernéticos

La diputada federal Ana González González presentó una iniciativa para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en el entorno digital.

La propuesta fue planteada al iniciar los trabajos de la Comisión Permanente. Desde tribuna explicó que en el contexto actual resulta indispensable el adoptar medidas legislativas qué prevengan, desincentiven y obliguen a los adultos responsables a proteger a las infancias en el Internet.

De acuerdo con la diputada del PRI esta protección requiere diálogo abierto, reglas claras, supervisión parental, así como configuraciones adecuadas de privacidad.

De igual forma destacó la importancia de educar a menores y a sus padres respecto a las prácticas para una navegación segura.

Delitos cibernéticos aumentan ı Foto: Especial

La acción del Estado, enfatizó, es indispensable para poder garantizar los derechos fundamentales. Para ello, explicó qué es necesario la creación de marcos legales, implementar políticas públicas y coordinar esfuerzos institucionales.

Además, agregó qué existe un consenso respecto a la necesidad de legislar la responsabilidad que tiene el Estado en la protección de las infancias en el Internet.

Añadió que de igual forma le corresponde al estado construir mecanismos qué organicen la vida social, establecer y aplicar las leyes, y ofrecer servicios públicos qué puedan garantizar seguridad y promover el bienestar común.

Esta iniciativa presentada propone adicionar los artículos 47 Bis, 47 Ter, 47 Quater y 101 Bis 4 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de protección y seguridad de menores de edad en la era digital.

Importante educar a padres y a menores sobre el uso de internet

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT